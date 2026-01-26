Cesare Rossi y la caída de Deportes Iquique a Primera B: “El golpe fuerte está en los derechos de TV. Eso cambia completamente el escenario financiero del club”

Aunque en lo deportivo, los resultados no han sido los esperados, el presidente y principal accionista del club destaca la fortaleza de los ingresos por productos asociados. "En un momento dijimos por qué, si tenemos Zofri y tenemos contactos en China, no mandamos a hacer la ropa nosotros". Hoy celebra la decisión. "Nos ha ayudado mucho a tratar de llevar la situación económica del club. Ha sido algo inesperado, una venta importante".

Pese a que prefiere cultivar un bajo perfil y normalmente es reacio a hablar, Cesare Rossi, uno de los empresarios más reconocidos e influyentes de Iquique, es un icono de la industria regional. No sólo porque todavía está vivo en la mayoría de los iquiqueños el recuerdo de los Supermercados Rossi, la tradicional cadena local fundada por su familia y traspasada a SMU a fines de 2008, sino por su rol, desde hace casi dos décadas, como presidente y principal accionista del Club de Deportes Iquique, una verdadera pasión para quienes nacieron o viven en la “Tierra de Campeones”.

Hoy, cuando el club afronta su caída a la Primera B, el futuro del equipo ocupa gran parte de sus preocupaciones, pero con otros intereses en el sector inmobiliario, no es el único negocio que concentra su atención.

- Los supermercados Rossi fueron parte de la identidad comercial de Iquique por décadas. ¿Qué quedó de ese negocio tras el traspaso a Unimarc?

- Nosotros nos quedamos con el local. Ellos nos pagaron un derecho de llave y nos pagan un arriendo mensual. Los terrenos siguen siendo nuestros, solamente el del centro, porque el de Alto Hospicio se devolvió después del terremoto de 2014 y hoy ahí hay un parque.

En Alto Hospicio los locales los maneja Unimarc, pero el terreno es nuestro. La verdad es que, desde que nosotros salimos de la operación, las ventas jamás fueron las que tuvimos nosotros. Desde que salimos, las ventas fueron en descenso absoluto.

- ¿Pero todavía tienen inversiones en el sector inmobiliario?

- Tenemos también otros locales comerciales en distintos sectores, sobre todo en Alto Hospicio y en el sector centro. La gran mayoría son clientes que están hace muchos años. Es una renta fija, no tiene mayores variaciones.

- Hablemos ahora de Deportes Iquique. ¿Cómo cambia la estrategia del club tras la caída a Primera B?

- Cambia a un planteamiento económico completamente distinto. La diferencia de ingresos por derechos de televisión entre Primera División y la B es de tres a uno. Es un recorte importante. En cambio, los costos no bajan en la misma proporción. Algunos sueldos de jugadores que tienen contrato se mantienen y eso hace que sea difícil estar en esta división, sobre todo cuando se cae de Primera A a Primera B. Además, en esta categoría tenemos que desplazarnos a ciudades como Puerto Montt o Temuco, que están bastante alejadas. Eso hace que sea mucho más caro estar en esta división. Es más complicado. En cuanto a la recaudación en el estadio, se mantiene prácticamente igual. Los sponsors también se mantienen. Hasta el momento la gran mayoría se ha mantenido, han sido muy fieles con nosotros. La mayoría son empresas locales. Está Collahuasi, Los Andrade, Aguas del Altiplano, la UNAP, que son auspiciadores locales y se mantienen. Pero el golpe fuerte está en los derechos de televisión. Eso baja mucho y cambia completamente el escenario financiero del club.

- ¿Qué modelo de club imagina entonces ahora?

- Proyectar algo en el fútbol es súper difícil, pero nosotros nos queremos transformar, de acuerdo a cómo está hoy el mercado chileno del fútbol, en un club formador. Hoy existe un escenario competitivo muy difícil, sobre todo para los clubes de región. Hay multipropiedad, donde un dueño tiene hasta tres clubes, y eso hace que la competencia sea bastante desleal. Por eso esperamos que con la nueva Ley de Sociedades Anónimas se pueda transparentar quiénes son los dueños de los clubes y que desaparezca la multipropiedad. Nosotros queremos trabajar con nuestras series menores y tratar de sacar la mayor cantidad de jugadores que puedan nutrir el primer equipo.

En el norte, los costos logísticos de mantener un club en una zona extrema son muy altos y, si no tenemos jugadores formados en casa, el tema financiero a futuro no resiste mayor análisis. Por eso el foco está puesto en el fútbol formativo. Tener jugadores propios, formados en casa, que puedan jugar en el primer equipo y también proyectarse, es la única manera de hacer sustentable un club como Deportes Iquique en el mediano plazo.

- ¿Por qué son un problema los costos logísticos?

- Al ser un equipo de región y estar tan alejados de la capital tenemos una tremenda desventaja, ya sea en el tema logístico, en el financiero o en el operativo. Solamente salir a jugar partidos de visitante implica llevar una delegación de prácticamente 30 a 35 personas. Las conexiones aéreas son muy malas, sobre todo acá en el norte. La conexión con Arica, Antofagasta o Copiapó es prácticamente toda vía terrestre. El desgaste es mucho y el costo financiero también es tremendo. Para nosotros, viajar a Santiago son dos horas, a Concepción son tres horas y eso implica dos noches de hotel. En cambio, los equipos de la capital tienen todo cerca. Si tienen que viajar a La Serena o Concepción son 40 minutos. Esa es una diferencia enorme. Ir a jugar a Copiapó, por ejemplo, es como ir a Europa. Es la misma demora. El desgaste es muy grande. A pesar de que tenemos un aeropuerto muy moderno, la conectividad es muy mala. Hace 30 años teníamos vuelos frecuentes con Arica, Copiapó, Antofagasta y La Serena, hoy eso prácticamente no existe. Estamos bastante aislados.

- Tienen un local en Zofri, la Tienda Celeste. El merchandising del club se transformó en un negocio relevante. ¿Cómo se gestó eso?

- La verdad es que era muy caro vestirnos porque en el fondo era firmar con una empresa nacional o internacional y era un canje de ropa. Cuando faltaba esa ropa necesitábamos más y teníamos que comprarla. En un momento dijimos por qué, si tenemos Zofri y tenemos contactos en China, por qué no mandamos a hacer la ropa nosotros. Encontramos una fábrica que le hacía la ropa a varios equipos de Europa. Tenían equipos en Italia, como el Verona y el Crotone, equipos de Bélgica y también equipos árabes. Cuando estaban con problemas de stock le hacían ropa a muchos equipos ingleses y de Italia. Tuvimos la suerte de encontrar esa fábrica y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Tenemos ropa de muy buena calidad. Desde 2016 comenzamos a trabajar este tema y ha sido un nicho importante de negocio. La venta de camisetas nos ha ayudado mucho a tratar de llevar la situación económica del club. Ha sido algo inesperado, una venta importante. La gente le gusta vestirse con la camiseta del club, con los buzos del club, con la camiseta alternativa. También desarrollamos una línea urbana y la verdad es que en el último tiempo nos ha ido bastante bien.

- Además de las camisetas, hay otros productos asociados a la marca Deportes Iquique...

- Sí, tenemos una alianza con DPG, que son empresarios indios que están en Zofri. Ellos nos pagan un royalty por el tema de los perfumes y la verdad es que están súper contentos. Les ha ido bastante bien. Yo nunca me imaginé que eso tuviera el impacto que tuvo. Ellos tienen una visión de negocio increíble con el tema del perfume. Yo no lo hubiese hecho, lo hicieron ellos y la verdad es que le ha ido bastante bien. Más que mirarlo como negocio propiamente tal, nosotros lo miramos en el fondo para poder tapar todo lo que hay en el fútbol profesional y ayudarnos a que de repente nuestro gasto sea menor. Pero al final terminó siendo un buen negocio, fue una casualidad y terminó ayudándonos a sobrellevar los tremendos costos que tiene el club.

- ¿Están buscando sumar nuevos auspiciadores al club?

- Ojalá siempre puedan llegar más auspiciadores. La idea es que puedan llegar más auspiciadores locales, que es un poco el foco que tenemos. Hoy, por lo menos, el 80% de los ingresos por auspicios que tiene el club son auspiciadores locales. Eso para nosotros es muy importante, porque habla del compromiso que existe en la ciudad con la institución. También pueden llegar auspiciadores nacionales, no hay ningún problema con eso, pero la base del club hoy está en los auspiciadores locales. Son ellos los que han sido más fieles y los que se han mantenido incluso en momentos complejos

- ¿Está cerrada definitivamente la opción de vender el club o incorporar socios?

- La verdad es que nosotros ya cerramos ese capítulo. El año pasado nos abrimos a vender el club, no llegó ningún empresario local y de afuera sólo hubo consultas. Hoy estamos abocados 100% a seguir trabajando y levantando la institución.

En lo deportivo ¿se vienen refuerzos para el primer equipo?

En cuanto a lo que es el primer equipo, se cerraron los jugadores más emblemáticos del año pasado. Hablemos de Edson Puch, que es un jugador que fue campeón de América, que creo que es el jugador iquiqueño más importante de toda la historia. Se quedó Álvaro Ramos, que es récord histórico. Se quedaron jugadores bien emblemáticos, importantes.

Llegaron también jugadores que son muy reconocidos en la B. Es muy posible que lleguen una o dos incorporaciones más, van a ser chilenos. Este año se está promoviendo también a muchos jugadores juveniles que están en el primer equipo. Tenemos dos seleccionados chilenos juveniles que están en el primer equipo, así que la idea también es que ellos puedan jugar y adquirir experiencia. Le estamos dando también mucho tiraje al fútbol femenino. Es muy posible que llegue una jugadora brasileña y una jugadora de Estados Unidos al primer equipo femenino.