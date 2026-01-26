Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Tarapacá Empresas
Empresas

Cesare Rossi y la caída de Deportes Iquique a Primera B: “El golpe fuerte está en los derechos de TV. Eso cambia completamente el escenario financiero del club”

Aunque en lo deportivo, los resultados no han sido los esperados, el presidente y principal accionista del club destaca la fortaleza de los ingresos por productos asociados. "En un momento dijimos por qué, si tenemos Zofri y tenemos contactos en China, no mandamos a hacer la ropa nosotros". Hoy celebra la decisión. "Nos ha ayudado mucho a tratar de llevar la situación económica del club. Ha sido algo inesperado, una venta importante".

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 26 de enero de 2026 a las 13:30 hrs.

IQUIQUE deportes equipo empresarios Tarapacá Supermercados Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
<p>Cesare Rossi y la caída de Deportes Iquique a Primera B: “El golpe fuerte está en los derechos de TV. Eso cambia completamente el escenario financiero del club”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

BYD Chile y desistimiento de planta de litio: “Las respuestas eran muy lentas y los proyectos quedaron ahí (...) nunca se ejecutaron”
2
Empresas

Statkraft descongela inversiones en Chile: impulsará su primer proyecto de baterías en el país
3
Empresas

Enaco en picada contra nuevo plan regulador de Lo Barnechea: apunta a “incongruencias y discriminaciones inaceptables”
4
Mercados

Dólar se modera tras caer a $ 860, pero de todas formas cierra en nuevo mínimo frente a posible acción conjunta en favor del yen japonés
5
DF MAS

Francisco Maturana, ex Portal Inmobiliario, cuenta del museo que abrió con su colección de 150 motos
6
Mercados

¿Quién es el histórico economista de la Dipres que aterriza en el Fondo Autónomo de Protección Previsional?
7
DF MAS

La millonaria expansión de las hermanas Hoffens y la batalla por el testamento del patriarca
8
Economía y Política

Nuevo incumplimiento de la meta fiscal obligaría al nuevo Gobierno a recortar el gasto en US$ 4.500 millones este año
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete