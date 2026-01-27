Ventas de Zofri crecen 15,4% en 2025: Bolivia fue principal destino de envíos, China el principal país proveedor y electrónica el rubro que más creció

La tendencia positiva debería mantenerse en los próximos meses, gracias a la entrada en vigencia en Bolivia de un decreto que rebaja a cero el gravamen arancelario para los dispositivos electrónico, destacó el presidente del directorio de Zofri S.A., Iván Berríos.

Zofri cerró 2025 con ventas acumuladas por US$ 4.624 millones CIF, lo que representa un crecimiento de 15,4% respecto del año anterior. Al excluir combustibles y lubricantes, el alza llega a 20%, consolidando el mejor desempeño nominal del sistema en los últimos cinco años, de acuerdo con el Boletín Estadístico del cuarto trimestre.

El resultado estuvo fuertemente impulsado por los datos del cuarto trimestre. Entre octubre y diciembre de 2025, las ventas alcanzaron los US$ 1.285 millones CIF, cifra que implica un crecimiento interanual de 24,8% y un aumento de 6,6% respecto del trimestre anterior, cuando se registraron US$ 1.206 millones.

“La evolución acumulada en los últimos doce meses empina las cifras a 15,4%, toda vez que las ventas del cuarto trimestre de 2025 alcanzaron su máximo nivel nominal de los últimos cinco años”, destacó el presidente del directorio de Zofri S.A., Iván Berríos.

Por mercados

Por mercado de destino, la Zona Franca de Extensión concentró el 65% de las ventas totales a diciembre de 2025, equivalente a US$ 3.029 millones CIF. En tanto, las ventas al extranjero representaron 30% del total, con US$ 1.394 millones, mientras que el régimen general explicó el 5%, con US$ 201 millones.

En exportaciones, Bolivia se mantuvo como el principal destino de los productos comercializados desde Zofri, concentrando el 47% de las ventas al extranjero, por un monto de US$ 655 millones CIF. Le siguió Paraguay, con el 34% del total y ventas por US$ 473 millones y Perú, con una participación de 10% y envíos por US$ 139 millones.

En este escenario, Berríos sostuvo que “lo mejor de todo es que las proyecciones son alentadoras gracias a la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5518 que impulsó el Gobierno de Bolivia, que estableció la reducción a cero del gravamen arancelario para los dispositivos electrónicos, lo que no sólo promoverá y fortalecerá el comercio formal, sino que, además, permitirá que las familias y las empresas bolivianas logren adquirir herramientas esenciales para mejorar la conectividad y fomentar la educación”.

El presidente del directorio agregó que “este será uno de los temas a tratar en las ruedas de negocio que sostendremos entre el miércoles y jueves de esta semana en Santa Cruz de la Sierra, toda vez que el beneficio de arancel cero aplicará hasta el 31 de diciembre de 2026”.

Por productos

A nivel de rubros, los mayores crecimientos se observaron en aparatos de electrónica, cuyas ventas alcanzaron los US$ 809 millones en 2025, con un alza anual de 17%. Las prendas de vestir sumaron US$ 715 millones, creciendo 29% respecto del año anterior, mientras que el sector automotor totalizó US$ 539 millones, con un aumento de 27%. Otros rubros con variaciones relevantes fueron textil (+34%), menaje y artículos del hogar (+26%) y productos alimenticios (+66%). En contraste, combustibles y lubricantes registraron una caída de 6% anual.

En el ámbito de las compras, el sistema Zofri registró importaciones por US$ 4.937 millones CIF en 2025. China se consolidó como el principal país proveedor, concentrando el 51% del total, con envíos por US$ 2.528 millones. Le siguieron Estados Unidos, con el 18% y compras por US$ 871 millones, Japón con el 6% (US$ 316 millones) y Chile con el 5% (US$ 216 millones).

El desempeño del Mall Zofri también mostró señales de recuperación. Las ventas acumuladas entre enero y diciembre aumentaron en UF 429 mil respecto del año anterior, lo que equivale a un crecimiento de 9,4%. Sobre este punto, el gerente general de Zofri S.A., Felipe Albistur, indicó que “este aumento está impulsado, principalmente, por un alza en la comercialización de productos tecnológicos y perfumería, rubros tradicionalmente atractivos para los turistas extranjeros y compradores regionales”.

Visitas y usuarios

En paralelo, el flujo de visitantes registró un incremento anual de 1,5% en el último trimestre. Albistur explicó que “en el último trimestre se aprecia un incremento en el flujo de visitantes, un repunte del 1,5% que guarda relación con el hecho de retomar el horario de extensión hasta las 20:00 horas y con la focalización de nuevas campañas de marketing enfocadas en el entretenimiento familiar y la mejora de la experiencia de los visitantes”.

En términos de usuarios, el sistema cerró el año con 2.181 empresas operando, lo que representa un aumento de 0,4% respecto de 2024, equivalente a 9 empresas. Del total, 2.111 corresponden a usuarios bajo régimen de zona franca y 70 a régimen general. En tanto, el 51% de las empresas es de origen chileno y el 49% extranjero, lideradas por firmas chinas, que totalizan 320, seguidas por Pakistán 6% (125), Perú 5% (120) e India 5% (117).