Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"
La administración de la alcaldesa Camila Nieto no presentó su lista de testigos en la etapa probatoria del juicio indemnizatorio iniciado por la exInmobiliaria del Puerto (ahora Sogin SpA). El monto demandado equivale a cerca del 20% del presupuesto anual de la comuna, lo que ha encendido las alarmas de "notable abandono de deberes" en el Concejo Municipal.
Noticias destacadas
Un complejo escenario judicial y financiero enfrenta la Municipalidad de Valparaíso. Lo que comenzó hace más de una década como una disputa por un proyecto inmobiliario en el Barrio O’Higgins (conocido como el “Caso Pümpin”), ha derivado en una crisis procesal que podría costarle a las arcas fiscales cerca de UF 811 mil (aproximadamente $ 30 mil millones), luego de que la Dirección Jurídica de la actual administración no presentara pruebas testimoniales clave dentro de los plazos legales.
El conflicto se reactivó con fuerza luego de que Sogin SpA (Sociedad de Gestión Inmobiliaria, anteriormente Inmobiliaria del Puerto SpA), vinculada al empresario Nicolás Ibáñez, demandara al municipio por indemnización de perjuicios. La acción legal se sustenta en el fallo de la Corte Suprema de 2021, que declaró ilegal el decreto edilicio de la administración de Jorge Sharp que había invalidado los permisos de edificación del proyecto habitacional.
La "debacle" procesal
Según los documentos judiciales revelados esta semana, la defensa municipal, encabezada por la directora jurídica Daniela Tapia, incurrió en omisiones técnicas críticas durante la tramitación de la causa (Rol C-2487-2023) en el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso.
Si bien la administración anterior contestó la demanda alegando prescripción y falta de legitimación, el “golpe” ocurrió bajo la gestión actual del Frente Amplio. El hito más relevante se registró el 17 de septiembre de 2025: fecha límite para presentar la lista de testigos. Mientras la inmobiliaria cumplió con el trámite, el municipio no ingresó ningún nombre, quedando sin prueba testimonial para defender su postura.
A esto se suma que, en junio de 2025, el equipo jurídico no contestó la resolución que recibía la causa a prueba, intentando posteriormente revertir la situación mediante un incidente de nulidad por supuesta falta de notificación, el cual fue rechazado por el tribunal el 9 de septiembre, pavimentando el camino para el actual escenario.
Riesgo de quiebra financiera y arista política
El monto no es menor para la ciudad porteña. Los $ 30 mil millones solicitados por la empresa por el “lucro cesante” y daños tras la paralización del proyecto representan un quinto del presupuesto municipal total.
La situación ha generado reacciones inmediatas en el mundo político. Desde el Consejo Municipal advierten que estos “errores no forzados” podrían constituir un notable abandono de deberes por parte de la alcaldesa Camila Nieto.
“La desidia de los abogados de la Dirección Jurídica nos deja en una posición sumamente compleja. Estamos hablando de cifras que comprometen la estabilidad financiera de la comuna”, señaló el concejal Leonardo Contreras (RN), opinión que es compartida transversalmente ante el temor de una sentencia diversa.
La respuesta del Municipio
Frente a los cuestionamientos, la Municipalidad de Valparaíso emitió una declaración pública asegurando que mantienen una “estrategia institucional” y descartando que el juicio esté perdido.
Desde la casa edilicia argumentan que el proceso "se encuentra en pleno desarrollo y no existe sentencia definitiva". Su estrategia actual se centra en objetar las pruebas documentales de la contraparte y presentar “tachas” a los testigos de la inmobiliaria, intentando minimizar el daño causado por la falta de sus propios testigos.
“Los antecedentes conocidos hasta ahora no implican una condena”, recalcaron desde el municipio, insistiendo en que agotarán todas las instancias, incluida la Corte de Apelaciones, para evitar el millonario desembolso.
Sin embargo, expertos en derecho administrativo advierten que litigar sin prueba testimonial propia en un juicio de hacienda de esta magnitud reduce drásticamente las posibilidades de éxito, dejando al municipio en una posición de extrema fragilidad frente a la demanda de la empresa de Ibáñez.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"
La administración de la alcaldesa Camila Nieto no presentó su lista de testigos en la etapa probatoria del juicio indemnizatorio iniciado por la exInmobiliaria del Puerto (ahora Sogin SpA). El monto demandado equivale a cerca del 20% del presupuesto anual de la comuna, lo que ha encendido las alarmas de "notable abandono de deberes" en el Concejo Municipal.
Referentes de la academia e innovación valoran designación de la futura ministra de Ciencia
Desde la UC, la Uandes y Hub APTA destacaron el enfoque de la nueva carta del Gobierno entrante en ciencia aplicada a la industria y el desarrollo de soluciones de impacto en la ciudadanía, pero advirtieron sobre la necesidad de resguardar la ciencia básica.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete