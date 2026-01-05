Venta de viviendas nuevas repunta en el norte: Antofagasta lidera en operaciones totales e Iquique muestra la mayor alza anualizada
Con cifras del segundo semestre, la capítal de la región de Tarapacá mantiene el ticket promedio más alto, con UF 5.042 por unidad, asociado a la escasez de suelo urbano y a la concentración de proyectos en el centro de la ciudad, según el reporte elaborado por Tinsa by Accumin.
Tras varios años complicados, el mercado inmobiliario está dando señales de recuperación, incluyendo la macrozona norte, según un análisis del sector publicado por la consultora especializada Tinsa by Accumin. Sin embargo, la mejora difiere de ciudad en ciudad, y se concentra en el segmento inferior a las UF 4 mil, principalmente gracias al subsidio a la tasa hipotecaria.
"En términos generales, las cifras dan cuenta de un mercado más selectivo, donde la reactivación se sostiene en una mayor estabilidad de las condiciones de financiamiento, el predominio de la demanda habitacional y una oferta mejor ajustada a la capacidad de compra efectiva. Este escenario sienta bases más sólidas para un 2026 de crecimiento moderado, pero con mayores niveles de estabilidad", sostuvo Rocío Cáceres, jefa de Estudios Inmobiliarios de Tinsa by Accumin.
Rocío Cáceres, jefa de Estudios Inmobiliarios de Tinsa by Accumin.
En Antofagasta, por ejemplo, se vendieron 752 viviendas nuevas entre julio y diciembre de 2025, cifra que representó una caída de 6,5% frente al primer semestre y de 14,9% respecto de igual período de 2024. Pese a ello, la comuna concentró 26,7% de las ventas totales de la zona norte, manteniéndose como el mercado de mayor tamaño entre Arica y Parinacota y Coquimbo.
El 59% de las unidades comercializadas correspondió a viviendas bajo las UF 4 mil, reflejando un cambio estructural en la composición de la demanda. Durante el semestre, ingresaron cuatro nuevos proyectos al mercado, correspondientes a tres proyectos de departamentos y uno de casas. Actualmente, Antofagasta cuenta con un stock total de 2.940 unidades en 64 proyectos, de las cuales 2.502 corresponden a departamentos.
La Serena lideró la recuperación de la Zona Norte, con un aumento de 21,4% en las ventas respecto al primer semestre y un alza anual de 24,2%. En total, se comercializaron 647 viviendas nuevas, mientras que Coquimbo alcanzó 674 unidades, con un incremento semestral de 8,3%.
En La Serena, el 71,3% de las ventas se concentró en viviendas bajo las UF 4 mil, y dentro de ese segmento, el 40% correspondió a unidades en entrega inmediata. La comuna cuenta con un stock de 3.009 unidades en 70 proyectos y un valor promedio de UF 60,66 por metro cuadrado, además de concentrar 37% del ingreso de nuevos proyectos de la región durante el semestre, con cuatro iniciativas incorporadas al mercado.
Iquique, en tanto, mostró el repunte más significativos en términos anuales. Durante el segundo semestre se vendieron 310 viviendas nuevas, lo que implicó un aumento de 2,3% respecto al primer semestre y un alza anualizada de 25%. El 87% de las ventas correspondió a departamentos, mientras que el 43% se concentró en unidades bajo las UF 4 mil, principalmente en proyectos en etapa en verde.
La comuna alcanzó una participación de 11% de las ventas totales de la Zona Norte, posicionándose como el cuarto mercado de la macrozona. No obstante, mantiene el ticket promedio más alto, con UF 5.042 por unidad, asociado a la escasez de suelo urbano y a la concentración de proyectos en el centro de la ciudad. Esta contención en el ingreso de nueva oferta se explica porque existen alrededor de 100 permisos de edificación aprobados desde julio de 2023, que actualmente se encuentran en etapa de obra y cuya validez podría verse cuestionada debido a los cambios al plan regulador.
A su vez, Calama cerró el segundo semestre con 28 viviendas vendidas, lo que representa un incremento de 12% en comparación al semestre anterior. Además, evidenció una fuerte reducción en los meses necesarios para agotar stock, alcanzando 8,3 meses, lo que representa una disminución de 35,9% respecto al primer semestre de 2025.
En Coquimbo, las unidades bajo las UF 4 mil representaron 83,6% de las ventas totales de la comuna. “No obstante, fueron las unidades en etapa verde las que tuvieron mayor participación, concentrando 42% de las unidades vendidas”, detalla Cáceres.
En conjunto, los datos muestran que la reactivación inmobiliaria en la zona norte del país es limitada y con diferencias entre ciudades. El repunte se explica casi exclusivamente por el segmento bajo las UF 4 mil, impulsado por el subsidio a la tasa hipotecaria y la demanda por departamentos, mientras los tramos de mayor valor siguen mostrando menor dinamismo. De cara a 2026, la evolución del mercado estará condicionada por la continuidad de los incentivos financieros, la claridad regulatoria y la capacidad de los mercados locales para destrabar nueva oferta sin presionar los precios al alza.
