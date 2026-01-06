Zoom al desempeño de las regiones en la PAES: Biobío lidera con más colegios en Top 100 mientras Valpo y O'Higgins sufren mayores caídas

El número de instituciones educacionales de regiones que lograron figurar entre los 100 colegios con mejor desempeño en los exámenes de admisión universitaria disminuyó de 37 entidades en 2024 a 34 en la prueba del año pasado.

El marcado centralismo es un viejo mal de la sociedad chilena que periódicamente sale a relucir en diferentes indicadores, pero probablemente su manifestación más preocupante es en la educación, ya que el permanente predomino de la capital en este ámbito es un factor que contribuye a perpetuar el rezago de las regiones en el resto de los parámetros de desarrollo.

En este sentido, los resultados de la última Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de 2025 volvieron a reflejar una marcada desigualdad entre el centro y los extremos del país, aunque arrojaron algunas novedades dignas de destacar.

Así, el número de instituciones educacionales de regiones que lograron figurar entre los 100 colegios con mejor desempeño en los exámenes de admisión disminuyó de 37 entidades en 2024 a 34 el año pasado, un retroceso de tres puntos porcentuales.

Por otra parte, la región que lideró con el mayor número de establecimientos en la tabla del año pasado fue Biobío, con siete colegios, seguida por El Maule, con seis, O’Higgins con cinco, y Los Lagos con cuatro.

La alineación trajo varios cambios respeto del recuento anterior, cuando el liderazgo recayó en la Región de O’Higgins, con siete establecimientos destacados, seguida por Biobío, El Maule y Valparaíso, todas con seis, y Los Lagos con cuatro representantes en el listado.

De este modo, las regiones que más cayeron en el ranking fueron O’Higgins, que pasó de siete colegios en el Top 100 a solo cinco, y Valparaíso, que retrocedió de seis a cuatro.

Por el contrario, la única región que escaló posiciones dentro de la selección fue Biobío, que pasó de seis a siete establecimientos, mientras que Antofagasta, que no logró entrar al corte en 2024, consiguió ubicar un establecimiento dentro de los 100 mejores en 2025, con el colegio Internacional Antofagasta, en el puesto 37.

Detalle por regiones

El líder regional de la última versión de la PAES fue Biobío, con el colegio Pinares, como el mejor ranqueado, en el puesto número nueve, seguido por el Colegio Arauco (13), Itahue de Chiguayante (23), el Colegio Alemán de Concepción (50), el Saint John’s School (64), el Colegio de la Santísima Trinidad (91) y el colegio Charles de Gaulle (93).

Para Pinares, sin embargo, el nuevo listado significó un marcado retroceso respecto de 2024, cuando encabezó el ranking a nivel nacional, mientras que el colegio Arauco logró un importante salto desde su anterior puesto 24. Completan la lista el Colegio Itahue de Chigauyante, que avanzó varios peldaños desde su posición anterior en el puesto 47, mientras que Sain John’s School retrocedió respecto de su puesto 42 de 2024 y el Colegio de la Santísima Trinidad, que también cedió lugares desde su anterior posición (61).

Por su parte, The Thomas Jefferson School, que sí entró en la selección de 2024, no logró el corte en el último ranking, mientras que el Charles de Gaulle, que logró una posición destacada en la última medición, no figuraba en la de 2024.

En el caso del Maule 2024, se mantuvieron las mismas seis instituciones, aunque en distinto orden, mientras que en O’Higgins cayeron del Top 100 el Colegio Quimahue y el Instituto O’Higgins, que en 2024 ocuparon los puestos 94 y 99 respectivamente.

En Valparaíso, sede del poder legislativo y ubicada a una hora escasa de la capital, salieron de la selección de los 100 mejores la Scuola Italiana Arturo Dell Oro Viña del Mar, el Saint Peters School y el Colegio Albamar, mientras que en el último ranking logró entrar el Colegio Alemán de Valparaíso.



En el caso de Antofagasta, luego de no figurar en el ranking el año pasado, este año la región logra ingresar con un sólo establecimiento el Antofagasta International School (37). Desde el colegio atribuyen el resultado a un modelo de educación personalizada y a metodologías flexibles en el aula. La vicerrectora académica, Paulina Figueroa, explicó que “tenemos cursos de 20 a 22 alumnos, por lo tanto la educación es personalizada y con aulas flexibles”, lo que permite que cada estudiante avance según sus habilidades, apoyado por un sistema de co-docencia, con dos o tres profesores por curso. En términos de resultados, de una generación de 45 alumnos de cuarto medio, siete obtuvieron 1.000 puntos en Matemáticas y 23 alcanzaron promedios superiores a los 900 puntos, equivalente al 51% del curso.



En la Región de Coquimbo, el Colegio Serena (82), mejoró su desempeño respecto del lugar (100) que había alcanzado el año anterior.



No todo es plata

Como era de esperar, existe una correlación entre el desempeño en la prueba de selección universitaria y los recursos económicos de las distintas localidades, con las regiones más pobres y aisladas del país en la parte inferior de la lista, mientras que ninguna institución de la Región de Aysén ha figurado entre los primeros 100 puestos en desempeño de los últimos dos años.

Más llamativo, en cambio, es la ausencia de establecimientos de algunas de las regiones del norte minero, como Atacama y Tarapacá, que reciben abundantes ingresos por el fuerte crecimiento de esta industria.

Otra región que pese a su próspera actividad portuaria y agrícola se ha mantenido ausente del lista es Arica y Parinacota.