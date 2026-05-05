Salmonera Multi X apuesta por el retail en Chile con nueva marca

Una de las salmoneras pioneras del país, hoy Multi X, antes conocida como Multiexport, lanzó en el país su marca Latitude 45 con ocho productos que se comercializan a través de Walmart-Lider, Lider Express y e-commerce- donde se incluyen ahumados en frío, ahumados en caliente, filetes y porciones congeladas.

“Hoy tenemos presencia en 200 puntos de venta a lo largo de todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas”, contó el gerente comercial de Multi X, Fernando Pérez.

Si bien es nueva en Chile, Latitude 45 está presente desde hace varios años en Estados Unidos, donde se ha posicionado como una marca líder en los consumidores nestadounidenses, además venderse en México, Colombia, Argentina, países europeos, Tailandia y Hong Kong.

Para la salmonera, el arribo al mercado local es clave. Y es que a nivel global, las ventas de valor agregado -tanto productos porcionados como ahumados- crecieron 38% en 2025 respecto de 2024, totalizando 25.700 toneladas y representando el 22% de las ventas totales.

Según Pérez, la entrada a este rubro en Chile fue “estratégica y escalonada”.

Reseñó que “iniciamos en marzo con los primeros despachos y en la primera quincena de abril ya teníamos abastecimiento completo en toda la cadena”.

Detalló que, a la fecha, “hemos puesto a disposición de los consumidores más de 40 mil kilos de salmón, equivalentes a más de 93 mil productos, distribuidos a lo largo del país”.

En cuanto a proyecciones, el ejecutivo estimó que para 2026 prevén una facturación de $ 1.000 millones en el país y “esperamos para 2027 un crecimiento de 20%”.