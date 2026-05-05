Elecmetal reporta una utilidad de $ 30.774 millones en el primer trimestre tras venta de participación en ESEL

Los ingresos de explotación consolidados alcanzaron $ 293.278 millones, lo que es un 1,7% menos respecto del mismo trimestre del ejercicio anterior.

Elecmetal reportó que en los tres primeros meses del año 2026 las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora llegaron a $30.774 millones, lo que es un alza de 165,4% respecto del mismo período de 2025.

La empresa –relacionada al grupo DF – detalló que en el lapso analizado se incluye la venta de su participación de 50% en la sociedad joint venture ESCO Elecmetal Fundición Limitada, ESEL, y el término anticipado de varios contratos asociados, la cual generó una utilidad antes de impuesto de $ 31.978 millones.

Por su parte, los ingresos de explotación consolidados del trimestre alcanzaron $ 293.278 millones, lo que es un 1,7% menos respecto del mismo trimestre del ejercicio anterior, “debido principalmente a una disminución en el negocio de envases. Por su lado, la ganancia bruta consolidada del período alcanzó $ 54.683 millones, lo que representa una variación negativa de 10,1%”.

El resultado de actividades operacionales consolidado del primer trimestre de 2026 registró una ganancia de $ 43.598 millones, lo que representa un alza de 117,5%. Esta variación se explica por la venta de la participación en ESEL y el vencimiento anticipado de varios contratos asociados.

A nivel de los principales negocios, el resultado del rubro metalúrgico, excluyendo la utilidad extraordinaria antes mencionada, ascendió a $16.475 millones comparada con $23.408 millones en 2025, diferencia que se debe en forma importante a la significativa disminución de 8,1% experimentada por el tipo de cambio promedio en el primer trimestre de 2026.

Los ingresos de explotación del negocio metalúrgico del primer trimestre llegaron a $ 214.402 millones, cifra 2,1% mayor al mismo período de 2025, explicado “por la intensa actividad minera en el mundo entero”, dijo la empresa.

El resultado de actividades operacionales del negocio metalúrgico en el trimestre alcanzó una ganancia de $ 48.452 millones, lo que representa un aumento de 107%. Esta variación se explica principalmente por el efecto de la venta de la participación en ESEL. Al excluir este efecto, el resultado operacional llega a $ 16.474 millones.

Además del efecto del tipo de cambio, la compañía detalló que el resultado “se dio en un entorno caracterizado por una persistente volatilidad en los mercados internacionales, alzas en los costos energéticos y un aumento en el precio de algunos insumos y servicios operacionales, tales como el petróleo y fletes, asociado a la escalada en conflictos geopolíticos, particularmente en Medio Oriente”.