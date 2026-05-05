Elecmetal reporta una utilidad de $ 30.774 millones en el primer trimestre tras venta de participación en ESEL
Los ingresos de explotación consolidados alcanzaron $ 293.278 millones, lo que es un 1,7% menos respecto del mismo trimestre del ejercicio anterior.
Noticias destacadas
Elecmetal reportó que en los tres primeros meses del año 2026 las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora llegaron a $30.774 millones, lo que es un alza de 165,4% respecto del mismo período de 2025.
La empresa –relacionada al grupo DF – detalló que en el lapso analizado se incluye la venta de su participación de 50% en la sociedad joint venture ESCO Elecmetal Fundición Limitada, ESEL, y el término anticipado de varios contratos asociados, la cual generó una utilidad antes de impuesto de $ 31.978 millones.
Por su parte, los ingresos de explotación consolidados del trimestre alcanzaron $ 293.278 millones, lo que es un 1,7% menos respecto del mismo trimestre del ejercicio anterior, “debido principalmente a una disminución en el negocio de envases. Por su lado, la ganancia bruta consolidada del período alcanzó $ 54.683 millones, lo que representa una variación negativa de 10,1%”.
El resultado de actividades operacionales consolidado del primer trimestre de 2026 registró una ganancia de $ 43.598 millones, lo que representa un alza de 117,5%. Esta variación se explica por la venta de la participación en ESEL y el vencimiento anticipado de varios contratos asociados.
A nivel de los principales negocios, el resultado del rubro metalúrgico, excluyendo la utilidad extraordinaria antes mencionada, ascendió a $16.475 millones comparada con $23.408 millones en 2025, diferencia que se debe en forma importante a la significativa disminución de 8,1% experimentada por el tipo de cambio promedio en el primer trimestre de 2026.
Los ingresos de explotación del negocio metalúrgico del primer trimestre llegaron a $ 214.402 millones, cifra 2,1% mayor al mismo período de 2025, explicado “por la intensa actividad minera en el mundo entero”, dijo la empresa.
El resultado de actividades operacionales del negocio metalúrgico en el trimestre alcanzó una ganancia de $ 48.452 millones, lo que representa un aumento de 107%. Esta variación se explica principalmente por el efecto de la venta de la participación en ESEL. Al excluir este efecto, el resultado operacional llega a $ 16.474 millones.
Además del efecto del tipo de cambio, la compañía detalló que el resultado “se dio en un entorno caracterizado por una persistente volatilidad en los mercados internacionales, alzas en los costos energéticos y un aumento en el precio de algunos insumos y servicios operacionales, tales como el petróleo y fletes, asociado a la escalada en conflictos geopolíticos, particularmente en Medio Oriente”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Vivienda se apronta a caducar contratos de constructora española por obras abandonadas en Biobío y estudia más casos en O'Higgins, Ñuble y norte del país
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció en Biobío que el Gobierno esperará hasta las 24:00 horas de este lunes para que la empresa responda y retome sus faenas paralizadas en el Gran Concepción. De no cumplir implementará la liquidación inmediata de los contratos y ejecutará las boletas de garantía.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete