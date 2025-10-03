Click acá para ir directamente al contenido
Por qué la compra de AES volvería a poner a BlackRock bajo la lupa de la FNE

La filial de la gestora estadounidense, Global Infrastructure Partners, está ad portas de adquirir la multinacional de energía. La operación no solo refuerza la concentración de BlackRock en el mercado energético global, sino que también vuelve a poner el foco en Chile, donde la FNE ya ha documentado su creciente presencia.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Sábado 4 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

