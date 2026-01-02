El nuevo rally que proyectan las acciones chilenas en 2026

El promedio de los agentes anticipa un retorno del 10% para el IPSA hacia el cierre de 2026. Los motores serían tasas más bajas, normalización macroeconómica, auge del cobre y la expansión de las utilidades.

Histórico. Así se puede describir el desempeño de la bolsa local en 2025, tras registrar su mayor expansión en tres décadas. Las acciones nacionales brillaron con el índice S&P IPSA, que alcanzó los 10.500 puntos y rentó más de 57%.

A pesar de la euforia que predominó el reciente culminado año, hoy las boutiques financieras y los grandes bancos de inversión siguen mirando con optimismo el futuro de la bolsa chilena.

La estimación promedio de los siete agentes consultados por Señal DF es un precio objetivo (PO) de 11.400 puntos para el IPSA hacia el cierre de 2026, lo que representa un retorno esperado de 10%. De concretarse, 2026 pasaría a ser el sexto avance anual consecutivo del selectivo, la mejor racha desde que se tiene registro.

Los factores clave

Para el analista de XTB Latam, Gonzalo Muñoz, hay cuatro motores principales: tasas más bajas; normalización macroeconómica, con inflación contenida; flujos hacia emergentes; y el auge del cobre. “Si esas piezas calzan, el IPSA puede sostener un camino hacia los 11.000–12.000 puntos; si alguna se descuadra, son esperables más correcciones en el camino”, apuntó.

Desde Bice Inversiones tienen una apuesta más agresiva: “El escenario base contempla un nivel de 11.749 puntos, lo que implica un retorno potencial cercano al 12%. En tanto, en un escenario optimista podría llegar a los 13.546 puntos y en uno pesimista se ubicaría en torno a los 7.764 puntos”, escribió el asociado Ewald Stark.

Para el analista jefe de Admirals Latinoamérica, Felipe Sepúlveda, el IPSA alcanzaría los 11.200: “Chile 2026 se juega en tres capas: utilidades, macro y riesgo. Nuestra tesis es que el crecimiento del IPSA se apoya en que estas tres capas permanezcan alineadas”.

Desde la perspectiva macro, las expectativas de recortes de tasas por parte del Banco Central mejoran el costo de financiamiento y reactivan el crédito, mientras que una inflación contenida y mayor visibilidad de la actividad reduce la prima exigida por el mercado.

El factor cobre y crecimiento también es uno de los grandes argumentos que se esgrimen. Con el precio del metal rojo en máximos históricos, la lectura es positiva para el país.

Desde Toesca, la apuesta de Rodrigo Rojas, uno de los socios de la entidad, es que el alza del IPSA se dará por un mayor crecimiento económico del país al esperado por el consenso. “Creemos que el PIB en 2026 podría sorprender al alza, con cifras por sobre el 3%, nivel que aún no se encuentra plenamente incorporado en el consenso de mercado”, apuntó.

El socio de Toesca explicó que el desempeño de los sectores inmobiliario y de construcción resulta clave, donde proyecta una recuperación más clara de la actividad hacia la segunda mitad de 2026, transformándose en un importante viento de cola para el crecimiento local.

De concretarse el mayor crecimiento, Banchile Inversiones cuantificó el impacto. “Si aumenta el PIB tendencial a 3% y se reduce el impuesto corporativo a 23%, nuestro precio objetivo alcanzaría los 11.600 puntos. Un mayor PIB tendencial sería factible con reformas estructurales, como la agilización de la aprobación de permisos ambientales”, escribieron.

Sin embargo, para Banchile el escenario base es que el IPSA se mantenga en los 10.500 puntos hacia fines de 2026.

Utilidades: “el gran motor”

Entre los agentes consultados, hay un argumento principal que sustenta sus proyecciones alcistas: la expansión de utilidades.

“Lo primero son las utilidades corporativas como motor central”, apuntó Sepúlveda. “El 77% de las empresas IPSA mejoró sus resultados y las utilidades agregadas se ubicaron cerca de US$ 10.000 millones. (...) Este punto es clave para 2026”, agregó.

¿Cuánto crecerán las utilidades? El consenso del mercado apunta a una expansión de dos dígitos.

“Proyectamos un crecimiento de entre el 10% y 15% en las utilidades. Hay catalizadores positivos que se han dado en commodities que pueden incrementar este crecimiento para llevarlo a los niveles más optimistas”, comentó el subgerente de Estudios en Bci Corredora de Bolsa, Marcelo Catalán.

En esa ecuación aún no está internalizada la reforma tributaria que buscará presentar el Presidente electo, José Antonio Kast. “La aprobación implicaría un crecimiento de las utilidades de entre un 8% y 9% en tres años”, apuntó.

La reforma también fue cuantificada por Credicorp Capital, quienes ven un IPSA entre los 11.000 y 12.000 puntos al cierre del año. “De aprobarse una reducción en la tasa de impuesto corporativa al 23%, esa estimación preliminar podría incrementarse en un 4%”, comentó el gerente de Estudios, Rodrigo Godoy.

Sin embargo, no todas las propuestas del próximo presidente son vistas con buenos ojos. Desde Renta 4 advierten que el recorte fiscal es un factor de riesgo. “Un eventual impacto de recorte en el gasto fiscal por US$ 6.000 millones en 18 meses, lo que afectaría el consumo y, por lo tanto, a empresas del retail principalmente, lo que podría arrastrar también a otras áreas de la economía”, apuntó el gerente de Estudios, Guillermo Araya.

Las industrias estrellas

Los protagonistas que impulsarían los desempeños ya están identificados.

“Dado su mayor peso en el índice, los sectores de bancos, retail y transportes serían los principales impulsores del IPSA”, señaló Stark.

Por su parte, desde Banchile Inversiones apuntaron que destacarán los sectores relacionados con el ciclo económico local, en particular los centros comerciales, impulsados por el crecimiento de metros cuadrados de área arrendable y elevados márgenes operacionales. Junto a ellos, el sector financiero por la reactivación del crecimiento del crédito.

Sin embargo, el ganador sería principalmente uno: “el sector industrial obtendría el mayor crecimiento de resultados durante los próximos dos años, destacando en particular SQM por un mayor volumen de venta y precio del litio”.

Desde Toesca, Rojas coincide en que el sector bancario seguirá siendo un motor y también en la recuperación del sector industrial. “Destacamos que inmobiliario, construcción e industrial deberían comenzar a dar la vuelta a la esquina, reflejando una mejora tanto en sus resultados operacionales como en su desempeño accionario”.

Junto a eso, Rojas agrega el sector salmonero, forestal y eléctrico.

El desafío de los descuentos

Una de las ventajas para el rally que experimentó la bolsa en 2025 era que ofrecía amplios descuentos respecto a su historia. Hoy esa historia es diferente: el múltiplo P/U (precio a utilidad) pasó de 9,8 veces a 13,4 veces. Hoy cotiza prácticamente sin descuentos frente a su historia.

“Podríamos decir que se encuentra dentro del promedio, es decir, está en su precio justo”, apuntó Araya.

“El IPSA se ve más bien en zona normal, no de burbuja, pero tampoco de ganga”, analizó Muñoz de XTB.

Sepúlveda coincide: “el IPSA ya no está ‘barato’ (...) el P/U hoy refleja optimismo, pero no euforia. La clave para que no se vuelva exigente es que el crecimiento de utilidades sea real y amplio, y que el mercado no tenga que volver a cobrar una prima de incertidumbre como la de años anteriores”.

Sin embargo, los mayores niveles de múltiplos no quitan el optimismo de algunos agentes.

Catalán, de Bci, apuesta a que el múltiplo puede llegar hasta 15 veces. “Si llega a 15 veces estaríamos hablando de 11.700 puntos para el IPSA y ese sería como el nivel máximo que creemos que puede alcanzar. Si alcanza los 14,5 estaríamos hablando de 11.200 puntos”, explicó.

Desde Credicorp Capital también ven espacio. “Considerando el giro político promercado, los elevados precios del cobre, el aumento en el precio del litio y los bajos precios del petróleo, las menores tasas de interés de largo plazo y las mejoras de eficiencia.