Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Factor económico
Factor económico

David Bravo y debate con Andrea Repetto: “Definitivamente pienso que seguimos en una crisis del mercado laboral”

Más allá de la polémica sobre si existe o no una emergencia laboral en el país, el economista señala que habría sido mejor tener esta discusión entre académicos hace tres años, cuando comenzaba el actual Gobierno. Quizás entonces habría incidido para que las autoridades se hicieran cargo del problema.

Por: David Lefin

Publicado: Sábado 30 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

El silencioso adiós de las marcas internacionales que dejan Chile
2
Mercados

Soledad Hormazábal estima que idea de “Chao préstamo” implicaría alcanzar el 45% de deuda bruta del Gobierno Central en 2027
3
Empresas

Ganancias de Blumar se disparan 442% en la primera mitad del ejercicio gracias a la mejora en el desempeño de su negocio acuícola
4
Economía y Política

INE: desocupación nacional sorprende en mayo-julio con 8,7%, menor a lo anticipado, aunque vuelve a subir entre mujeres en 12 meses
5
Mercados

En medio de fusión de matriz con Bicecorp: renuncia gerente general de AGF Security
6
Empresas

El salmón abre el apetito de dos gigantes globales de alimentos que buscan expandir su negocio en Chile
7
DF MAS

Ex gerenta de recursos humanos de Buk aterrizará en Diio
8
Economía y Política

Ministro de Hacienda entra a la polémica con Kast y dice que eliminar el préstamo de la reforma previsional afectaría financiamiento
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete