Inversión: Extranjeros versus locales, quiénes ponen más fichas en Chile

Por Amanda Santillán

Las regiones de Chile han sido terreno fértil para los montos de la inversión extranjera que entra al país.

De hecho, las cifras de InvestChile al cierre del primer semestre del presente año muestran que el 80% de los proyectos en la cartera de la agencia de promoción perteneciente al Ministerio de Economía -unos US$ 27.549- millones está fuera de la Región Metropolitana. El total alcanza a US$ 34.531 millones.

Y si bien en las 16 divisiones del país cuentan con alguna iniciativa de inversión de origen foráneo, Antofagasta es la que lidera en cuanto a montos con unos US$ 15.739 millones.

La secunda la Región Metropolitana, con US$ 7.886 millones y Valparaíso con US$ 5.810 millones.

En contraste, por cantidad de proyectos, la RM encabeza con 172 proyectos, seguido por Antofagasta con 64 y Valparaíso con 22.

Además, y si bien algunos proyectos pueden establecerse en más de una región, del total de 16 regiones nueve acumulan más de US$ 1.000 millones en proyectos de inversión extranjera, en distintas etapas de desarrollo. De estas, destacan Atacama (US$ 3.651 millones), Coquimbo (US$ 2.452 millones), Maule (US$ 1.590 millones), Biobío (US$ 1.560 millones), Magallanes (US$ 1.513 millones) y Ñuble (US$ 1.313 millones).

El análisis también sugiere los empleos permanentes potenciales que traerían las inversiones. Aquí es la RM la que concentra la mayor cantidad de puestos de trabajo, con 6.562 plazas, después viene Valparaíso con 2.392 y Atacama con 1.501.

Por sector, la mayor inversión extranjera se observa en energía, minería, infraestructura y tecnología.

De acuerdo con la directora de InvestChile, Karla Flores, hoy entienden que la inversión extranjera puede ser una herramienta clave en sus planes de desarrollo regional, y que su llegada puede hacer un aporte relevante en términos de oportunidades de empleo, conocimiento, e innovación tecnológica.

“Buscamos que las empresas extranjeras se encadenen de manera virtuosa con las cadenas de valor regionales, dinamizando el ecosistema de negocios local y generando más oportunidades para sus habitantes”, dice.

En la actualidad, InvestChile cuenta con convenios de colaboración con los gobiernos regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá, Maule, Ñuble, Los Ríos, Aysén y Magallanes. La idea es establecer términos de cooperación para la atracción de inversión extranjera, detectar oportunidades, dialogar con los ecosistemas productivos y apoyo de instalación de unidades de atracción regionales.