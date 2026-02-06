Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF El deal
El deal

Meta 2035 bajo revisión: Gobierno evalúa ajustes al fin de venta de autos a combustión

En diciembre, la Unión Europea suspendió la fecha que se impuso para dar término a la venta de autos convencionales. Esto abrió las puertas al debate en nuestro país y el Ministerio de Energía convocó una mesa para discutir una actualización que partirá a mediados de febrero.

Por: V. Silva y M. Espinosa

Publicado: Viernes 6 de febrero de 2026 a las 16:20 hrs.

Magdalena Espinosa autos eléctricos gobierno transporte emisiones de gases
<p>Meta 2035 bajo revisión: Gobierno evalúa ajustes al fin de venta de autos a combustión</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Santander y Banco de Chile aplauden iniciativa del Presidente electo que reduce la tasa del impuesto corporativo
2
Economía y Política

IPC de enero sube dentro de lo esperado y la inflación en 12 meses baja a un 2,8%, su menor nivel en casi 5 años
3
Regiones

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución
4
Empresas

MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
5
Empresas

Fin a huelga de cinco semanas: Mantoverde y Sindicato Nº2 llegan a acuerdo con millonario bono para trabajadores
6
Mercados

Dólar se hunde más de $ 10, pierde la marca de $ 860 y cierra en mínimos desde septiembre de 2023 luego que volviera la calma en semana volátil
7
Empresas

Cencosud duplica sus utilidades en 2025: cerró más de 50 tiendas por su plan de eficiencia operacional
8
CAPITAL

El restaurante de Ovalle que tiene la mejor carta de vinos de Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete