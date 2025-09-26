Valores tecnológicos "refugio"ante el riesgo de corrección
Analistas recomiendan enfocarse en tecnológicas sólidas y diversificadas ante la incertidumbre por las tasas de la Fed.
Noticias destacadas
Tradicionalmente las empresas tecnológicas destacan entre las más beneficiadas por las bajas de tasas de la Reserva Federal. La cuestión es si el rally que acumulan hasta ahora ha descontado ya la totalidad de los estímulos monetarios previstos para los próximos meses, o incluso más.
El creciente protagonismo de los fondos cotizados (ETF) crea también cierta inquietud. Los analistas de Julius Baer advierten, en relación a los ETF y al rally del Nasdaq, que "el mercado está ahora dominado por flujos y fondos de capital insensibles a la valoración".
Con el Nasdaq en zona de récords, el énfasis de las firmas en mitigar riesgos cobra mayor relieve. Los analistas recalcan que los inversores se enfrentan a perfiles de riesgo muy diferenciados dentro también del propio sector tecnológico.
"A menudo la tecnología se considera un sector único, pero en realidad ofrece una notable diversidad de modelos de negocio y áreas de especialización", sostiene Antonio Fernández Quesada, director de inversiones de Tesys.
La especial sensibilidad de las tecnológicas a las bajas de tasas de la Fed y el rally previo del sector "nos orienta al deber de tener una cartera bastante cauta", afirma David Azcona.
Recomendaciones
No todo es IA en el Nasdaq. "Más allá de la inteligencia artificial, se trata de negocios robustos y con fuertes ventajas competitivas", indica Antonio Fernández Quesada.
El director de inversiones de Tesys enumera una serie de valores tecnológicos que reúnen estas características de solidez. Entre sus apuestas figuran Paycom, Salesforce e Intuit. Fernández Quesada destaca que estas empresas "están profundamente vinculadas al software empresarial, aunque se enfocan en nichos distintos como la gestión de recursos humanos, el área de ventas y las soluciones contables y fiscales, entre otras áreas".
Shopify y Apple son otros dos ejemplos, a juicio del director de inversiones de Tesys, de valores con fuertes ventajas competitivas dentro "del comercio electrónico y los dispositivos tecnológicos de consumo".
Antonio Fernández Quesada pone en valor también que "empresas como Microsoft y Amazon lideran la innovación en áreas clave como la nube, el comercio electrónico y la inteligencia artificial".
Por último, desde Tesys resaltan que "Constellation Software adopta un enfoque único centrado en la adquisición de negocios de software nicho".
Las preferencias de David Azcona dentro del sector tecnológico también inciden en un enfoque especialmente cauto. El economista jefe de Beka Finance selecciona empresas como "Adobe, más barata y financiándose a mejor precio; Microsoft, con posición de caja sólida; y Applied Materials, que mejoraría incluso su competitividad exterior en el caso de venir acompañado de una debilidad del dólar".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
El economista planteó dudas sobre la ampliación del estudio de empleo incluido en el IPOM, señalando que se trata de un informe disponible desde diciembre de 2024 y que su difusión ahora podría responder a otros intereses.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete