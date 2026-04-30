WoomUp cumple 10 años y lanza un nuevo programa, MentorIA

Será un proceso de acompañamiento entre dos personas, que tiene una pauta estructurada y que trabaja dos dimensiones: habilidades técnicas para usar la IA y habilidades blandas, como adaptabilidad.

Cuando estaba estudiando un master en políticas públicas en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, Gracia Dalgalarrando concibió la idea de crear una empresa que ofreciera mentorías a mujeres para avanzar en sus carreras. Desde el inicio supo que no sería una fundación, sino una empresa, aunque con impacto social.

En 2016, cuando estaba piloteando su idea, bautizada como WoomUp, su primera clienta fue Gracia Bulnes. Hoy, 10 años después y convertidas en socias, tienen más de 400 mentoras activas, constituyendo la red de mentoras más grande de Chile, y han impactado a más de 40 mil mujeres y hombres en talleres y capacitaciones.

De cara a su aniversario, además, se preparan para un nuevo hito: el 12 de mayo, en el HRDay, lanzarán MentorIA, un formato de mentoring enfocado 100% en la adaptabilidad y el upskilling en la era de la inteligencia artificial.

De equidad a espacios seguros

“Estamos súper contentas, han sido 10 años donde lo que fue una idea, ahora ya se constituye en una comunidad de más de 400 mentoras. Hemos hecho más de 4 mil procesos de mentoría. Hemos impactado a más de 40 mil personas”, dijo como balance a DF la fundadora y gerenta general de WoomUp, Gracia Dalgalarrando.

En este período también ha habido una evolución. Empezaron justo en medio del auge de movimientos feministas internacionales como Me Too o Ni Una Menos, que generaron una gran sensibilización por la equidad de género. “Pero hace dos o tres años incursionamos también en temas de Ley Karin para generar estos espacios de trabajo sanos y seguros, porque incluía la perspectiva de género, pero también vimos a nivel internacional esta contraola o el péndulo”, que se alejaba de la agenda de diversidad, equidad e inclusión, comentó la directora comercial, Gracia Bulnes.

“Estamos viviendo todos los vaivenes que ha tenido el movimiento y ajustándonos también a las realidades dentro de las organizaciones. A mí me gusta mucho cuando dicen que una mujer no es una minoría, somos la mitad de la población. ¿Entonces, qué hacemos para que haya participación diversa dentro de los equipos? Y es ahí cuando nos hemos metido en cultura y en trabajar los liderazgos para gestionar equipos y todos los tipos de talento”, agregó.

Entre sus clientes cuentan con grandes empresas de diversos sectores, quienes les piden medir el impacto de los servicios contratados. Por eso, aplican evaluaciones al inicio del programa de mentorías y a los tres meses, cuando terminan.

“Hicimos un estudio de impacto de las mentorías y de los 4 mil procesos que hemos hecho, el 61% de las guiadas reporta una mejora en su situación laboral. Para nosotros eso es demostrar con números, porque eso es lo que nos piden las empresas”, dijo Bulnes.

“Hicimos un estudio de impacto de las mentorías y de los 4 mil procesos que hemos hecho, el 61% de las guiadas reporta una mejora en su situación laboral. Para nosotros eso es demostrar con números, porque eso es lo que nos piden las empresas, cómo veo yo el retorno de la inversión del programa que estoy implementando”, afirmó Bulnes.

Los avances no los captura solo la persona guiada -o mentee- sino que la organización genera mayor conocimiento entre áreas y “se empieza a acabar el trabajo en silos”, aseguró. Los mentores, en tanto, adquieren nuevas herramientas para seguir avanzando en su desarrollo profesional.

Su red de mentoras está compuesta por personas que postulan voluntariamente para acompañar el desarrollo profesional de otras mujeres. Pero además ofrecen un programa que se llama Academia Mentora, para formar mentores dentro de las organizaciones.

La clave está en la tecnología. “Tenemos una plataforma diseñada por nosotros in-house, usamos elementos de la inteligencia artificial, pero también es un algoritmo de afinidad. Entonces, dependiendo de en qué tiene experiencia el mentor o mentora y en qué busca consejo el mentee, se hace un match según afinidad y ahí se ejecuta el proceso de mentoría”, explicó Bulnes.

Si bien WoomUp nació pensando en las mentorías de mujeres a mujeres, con el tiempo las empresas comenzaron a pedir que el programa se extendiera también a hombres. “Así fue como nació MentorUp, que es la marca donde hoy día hacemos este programa que es mixto y que nos enfocamos en el desarrollo del talento dentro de la organización”, dijo Dalgalarrando.

Inteligencia artificial

De cara al futuro, una de las mayores preocupaciones de Dalgalarrando y Bulnes es que las mujeres están en una posición de mayor vulnerabilidad ante la irrupción de la inteligencia artificial, ya que, por un lado, están sobrerrepresentadas en los sectores en los cuales hay más riesgo de automatización, pero además se quedan estancadas en los niveles de entrada, y no acceden a posiciones de gerencias.

“Los niveles de entrada son los que más van a cambiar, que más se van a transformar”, dijo Dalgalarrando. Por eso lanzarán MentorIA, un programa de mentoring diseñado para preparar a hombres y mujeres “en un entorno donde hoy día la IA ya no es la novedad, sino que es el contexto”, agregó.

“Esto no va a ser un curso de IA o una charla motivacional sobre el futuro del trabajo, sino que es un proceso de acompañamiento entre dos personas -como siempre lo hemos hecho- entre un mentor y un mentee, que tiene una pauta estructurada y que trabaja dos dimensiones. Por un lado, la habilidad de cómo puedo usar la IA hoy día en mi trabajo. Y, por otro, la habilidad blanda que es la adaptabilidad, mentalidad de crecimiento y liderazgo”, acotó.