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WoomUp cumple 10 años y lanza un nuevo programa, MentorIA

Será un proceso de acompañamiento entre dos personas, que tiene una pauta estructurada y que trabaja dos dimensiones: habilidades técnicas para usar la IA y habilidades blandas, como adaptabilidad.

Por: Isabel Ramos

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Isabel Ramos
<p>Simone Raty, directora de estrategia de WoomUp; Gracia Dalgalarrando, gerenta general; y Gracia Bulnes, directora comercial.</p>

Simone Raty, directora de estrategia de WoomUp; Gracia Dalgalarrando, gerenta general; y Gracia Bulnes, directora comercial.

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