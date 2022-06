Bancos de EEUU superan prueba de estrés de la Fed con nota máxima y quedan libres para pagar dividendos

Los mayores bancos de Wall Street quedaron listos para devolver decenas de miles de millones de dólares a los inversores después de que todas las entidades superaran la prueba anual de la Reserva Federal sobre su capacidad para resistir las turbulencias del mercado.

Los bancos examinados mostraron que tenían suficiente capital para sobrevivir a una mezcla de alto desempleo, colapso inmobiliario y caída de las acciones, dijo la Fed en un comunicado este jueves. Las principales firmas, incluidas JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Goldman Sachs, también superaron un eventual shock de mercado que puso a prueba la capacidad de recuperación de sus operaciones comerciales.

Requisitos de capital

Si bien los términos de las pruebas se anunciaron en febrero antes de que la inflación de EEUU alcanzara un máximo de 40 años, los escenarios ya no parecen tan descabellados en medio de la creciente preocupación por una recesión mundial.

El resultado de la prueba deja a los gigantes bancarios libres para devolver miles de millones de dólares a los inversores en dividendos y recompras de acciones.

“Los bancos continúan teniendo niveles de capital sólidos, lo que les permite continuar prestando a hogares y empresas durante una recesión severa”, dijo la Fed en el comunicado.

La entidad agregó que los más de 30 prestamistas que examinó pudieron permanecer por encima de sus requisitos mínimos de capital durante el hipotético colapso económico, lo que les habría causado pérdidas totales proyectadas de US$ 612 mil millones.

Los bancos utilizan las pruebas para evaluar cuánto capital pueden repartir a los inversores sin caer por debajo de la cantidad que deben mantener como colchón. Si una empresa incumple su llamado colchón de capital de estrés en cualquier momento del año posterior a los exámenes, la Fed puede aplicar sanciones, incluidas restricciones en las distribuciones de capital y pagos de bonificación.

JPMorgan lidera proyección

Con los resultados en la mano, los bancos pueden anunciar sus planes de pago a partir del lunes. Las estimaciones de los analistas de Barclays indican que JPMorgan liderará el camino con US$ 18.900 millones en dividendos y recompras de acciones, seguido por Bank of America y Wells Fargo con US$ 15.500 millones y US$ 15.300 millones, respectivamente.

En total, los gigantes bancarios de EEUU están listos para devolver US$ 80 mil millones a los accionistas este año, según datos compilados por Bloomberg basados ​​​​en proyecciones.