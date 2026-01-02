De Bad Bunny a un trekking en Melipeuco: Siete recomendados para el verano

Con la temporada veraniega por delante y, para la mayoría, vacaciones en el horizonte, bienvenidas son las recomendaciones de lecturas, cine, podcast, música, terrazas para capear el calor y destinos outdoors. Aquí una selección en manos de buenos entendidos.

1. LIBRO: Oráculo, de Álvaro Bisama

Por Simón Soto, escritor, autor de Matadero Franklin y de la audioserie El último palestino

“Es una novela extraordinaria, con un lenguaje exquisito, con una sintaxis que pareciera fluir desde la naturaleza. Cada palabra, cada vocablo, cada construcción de oraciones y frases parecieran ser algo que estuvo escrito desde siempre; más un descubrimiento del autor que una invención suya, por este poderío de su prosa. Pese a la multiplicidad de historias y de hilos narrativos, es una novela apasionante de leer. Por un lado, muy sofisticada y a la vez entretenida, un logro que querría cualquier autor. También confluyen en este título todo lo que previamente ha escrito Bisama como ensayista, novelista, cronista y cuentista, ordenado en una sinfonía virtuosa”.

2. PELÍCULA: Sentimental value

Por Ignacia Baeza, actriz de Reunión de superados y conductora del podcast Elige a tu vieja

“Recomiendo esta película del director noruego Joachim Trier que acaba de estrenarse en cines. De partida, porque su protagonista Renata Reinsve me fascina. Me gusta mucho su trabajo y creo que es la actriz del momento. También quería ver el nuevo título del director después de The worst person in the world -su cinta anterior, también protagonizada por Reinsve- que me pareció muy interesante. Sentimental value me conmovió un montón. Toca teclas muy sensibles: la ausencia del padre, lo que heredamos sin pedir, el arte como reparación, el narcisismo. Me gusta que no se condene al padre (interpretado por el magistral Stellan Skarsgård) como un villano. El recurso del cine dentro del cine es brutal. Y también ocupar la casa familiar como set, el mismo lugar donde comienza la historia y donde transcurre la vida. Me emocionó el mensaje de aprender a vivir con el dolor y con las heridas que a uno le tocan”.



3. DESTINO NORTE: Caleta Chañaral de Aceituno

Por Victoria Ansaldo, creadora del blog Octavia Viajando

“Caleta Chañaral de Aceituno es un pequeño poblado costero de la Región de Atacama. Se encuentra a ocho horas manejando de Santiago y es un destino increíble para disfrutar este verano. Ahí se puede descubrir la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, un área de alto valor ecológico, donde el desierto se encuentra con el Océano Pacífico. Además, en esta zona se encuentra uno de los ecosistemas marinos más ricos de las costas chilenas, con una biodiversidad única y avistamiento de ballenas. Un imperdible es la navegación a la isla Chañaral de Aceituno: recomiendo el horario de la mañana ya que puede haber más suerte avistando cetáceos y vivir una experiencia de buceo. Para acampar, la Lobera Aldea es un camping muy cerca de la costa, con buen ambiente e infraestructura para pasar unos ricos días en la playa. Si te animas a salir a explorar un poco más lejos, a dos horas y media se encuentra el Parque Nacional Llanos del Challe, donde podrás pasar el día en algunas de las playas más lindas de Chile”.

4. DESTINO SUR: Trekking en Melipeuco

Por Verónica Droppelman, periodista de Ladera Sur

“Melipeuco tiene cerca de 270 kilómetros de senderos, repartidos en 44 rutas, y es una de las siete comunas de La Araucanía que conforman el Geoparque UNESCO Kütralkura con un total de 12 mil km2. Se trata de un lugar de importancia geológica a nivel mundial, cuya historia se remonta a 200 millones de años atrás. Buscando posicionar la comuna como un destino turístico en Chile, desde los guías locales surgió la idea de crear el proyecto ‘Melipeuco, capital del trekking’. Uno de sus circuitos es ‘La Huella del Puma’ en la Reserva Nacional China Muerta. Se extiende por unos 5,2 kilómetros. Es de una dificultad media-alta y puede demorar unas tres horas en realizarse. Hay ñirres, coihues y lengas, además de las indiscutidas reinas del lugar: las araucarias. No por nada el lugar forma parte de la Reserva de Biósfera Araucarias de la UNESCO. La cumbre es un espectáculo visual, desde ahí se divisan los volcanes Sollipulli, Villarrica, Llaima, Sierra Nevada y Lonquimay. La crónica completa en laderasur.com”

5. PODCAST: My First Million

Por Nico Orellana, emprendedor y podcaster

“Soy fanático de My First Million porque no es un podcast que hable sobre negocios, sino que piensa como alguien que está construyendo negocios. Sam Parr y Sean Puri no venden humo ni teorías académicas. Juegan con ideas reales. Abren números. Cuestionan supuestos. Se equivocan en voz alta. Y eso, para cualquiera que haya emprendido de verdad, es oro puro. Lo que más me gusta del show es que no romantiza el emprendimiento. No habla de “seguir tu pasión”, habla de resolver problemas que la gente ya está pagando por resolver. Analizan negocios aburridos, mercados chicos, ineficiencias escondidas. Te entrenan el músculo mental para detectar oportunidades donde otros sólo ven normalidad, eso vale mucho más que cualquier fórmula mágica”.

6. TERRAZA EN SANTIAGO: Mestizo

Por Daniel Greve, cronista y emprendedor gastronómico

“Una terraza por excelencia, en todo el sentido del concepto, es Mestizo. Se come bien en general y tiene una vista insuperable al verde de Santiago. Llevo allí a los extranjeros y realmente se sorprenden. Y uno se da cuenta, como ciudadano, que nuestra capital es una ciudad muy verde; y desde esta terraza queda de manifiesto. Otra terraza que conocí hace poco es Ceiba, en La Dehesa. Se define como rooftop, pero creo que está un poco equivocado el concepto, ya que no es la cabeza del edificio, sino que está en un tercer o cuarto piso. Es, para mí, una rica terraza y tiene muy buena comida a cargo del chef Cristián Rebolledo. También recomiendo la terraza bar en el séptimo piso del Hotel Magnolia, en Santiago Centro. Al atardecer es exquisita, ideal para capear el verano”.

7. MÚSICA: Bad Bunny, Pet Shop Boys, Sabrina Carpenter y Deftones

Por Marcelo Contreras, crítico de música y autor de Mucha Tele

“El antiguo formato de la canción del verano prácticamente no existe. Hoy tienes un flujo de cientos de miles de canciones que se suben diariamente a distintas plataformas de streaming. Probablemente la última gran canción global que existió fue Despacito y de eso ya han pasado nueve años. Dicho esto, lo más probable es que el verano chileno esté más bien regulado por algunas figuras que van a ocupar la cartelera de conciertos. Lo inmediato es Bad Bunny, que lo vamos a tener en el Estadio Nacional y hay que considerar que su disco Debí tirar más fotos está en los principales rankings internacionales de medios latinos y anglosajones como uno de los discos del año. Así que definitivamente va a marcar el verano. Además, lo vamos a tener en el entretiempo del Super Bowl. Después viene lo que suceda con los artistas que vienen al Festival de Viña y ahí podemos pensar en Pet Shop Boys, lejos el número más relevante que viene a esta edición. Luego, está lo que traerá Lollapalooza cuando estemos a poco de cerrar el verano, a mediados de marzo. Ahí, hay que pensar en Sabrina Carpenter, la gran estrella pop femenina del último tiempo, y también en estrellas más clásicas para un público generacionalmente mayor, como es el caso de Deftones”.