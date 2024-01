Caso Primus: Raimundo Valenzuela entrega su declaración al Ministerio Público

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las diligencias del Ministerio Público por el caso de Primus continúan sumando antecedentes.

El miércoles 20 de diciembre de 2023, el controlador del factoring, Raimundo Valenzuela, acudió a la Fiscalía Local de Las Condes para entregar su declaración escrita sobre los hechos que desde marzo de 2023 afectan a la firma.

En su versión -explicada en un documento de 15 páginas-, negó tener conocimiento previo sobre las operaciones del esquema defraudatorio denunciado por el factoring en contra de sus exejecutivos, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar.

“Me arrepiento profundamente de haber confiado en la gestión de Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar”, sostuvo el empresario.

“Niego enfáticamente que el directorio, en el que también participaba el papá de Francisco, o yo tuviéramos conocimiento de la existencia del fraude y engaño asociado a esta cartera con anterioridad”, subrayó.

“Con el correr del tiempo he tomado conocimiento detallado del modus operandi del esquema fraudulento, y me arrepiento profundamente de haber confiado en la gestión de Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar”, señaló.

Añadió que “creo que mucha gente en Primus probablemente sospechaba que había operaciones curiosas y no indagó más”.

Bajar cartera morosa

La Fiscalía también le consultó respecto de sus declaraciones en el directorio del 29 de marzo de 2023, en que en un audio filtrado se le escucha decir que “hay que desinflar el globito”.

“Esta frase refleja únicamente la idea de que había que bajar la cartera morosa. Para mí el globito era que las deudas de los morosos eran mayores a las que teníamos conocimiento, sobre la base de lo que se informaba en los directorios, además de la deuda relacionada con ellos”, explicó Valenzuela.

Relación de confianza

En su declaración, Valenzuela profundizó sobre su relación con Coeymans y Amenábar, la que se inició hace diez años.

“El año 2013 Eduardo Guerrero me comentó que Francisco Coeymans, a quién yo no conocía, y quien es hermano de un amigo de Eduardo (Juan Eduardo Coeymans Ossandón) y era su contraparte de inversiones que realizaba en EuroAmerica (de ahí viene la relación), estaba buscando un socio inversionista para formar un factoring. Me reuní con él y sus socios, y después de varias conversaciones, me parecieron personas que sabían del negocio que proponían y tenían experiencia en el mismo, por lo que tomamos la decisión, junto con Eduardo, de partir con el negocio de Primus”, recordó.

Según Valenzuela, dentro de los socios gestores que presentaron el negocio estaban Coeymans y Amenábar.

Tras asociarse, se forjó una relación de confianza, que se tradujo, entre otras muestras de cercanía, en cenas anuales en la casa de Valenzuela, apuntó el controlador de Primus.

Oferta por Primus

En su declaración, Valenzuela también relató que en 2022 fue contactado LatamTrade, con el interés de adquirir Primus.“Entramos en negociaciones, y nos hicieron una oferta por US$ 90.000.000, lo que obviamente nos parecía sumamente atractivo”, apuntó.

Consultado por la Fiscalía si estaba dentro de sus planes vender el factoring, el empresario respondió afirmativamente.“Sí. Gracias a Dios que no lo vendí, sino estaría preso por estafa”, concluyó.