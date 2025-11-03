DF Lab Opinión / Telecomunicaciones: confianza y transformación tecnológica
"A nivel estratégico, la confianza digital se ha transformado en un activo crítico. Los usuarios son cada vez más conscientes del valor de sus datos y esperan transparencia en su uso".
Noticias destacadas
El sector de las telecomunicaciones se encuentra en un punto de inflexión. A medida que la Inteligencia Artificial (IA) redefine procesos y modelos de negocio, las empresas enfrentan un dilema crucial: cómo aprovechar su potencial sin comprometer la confianza, la seguridad ni la privacidad de sus operaciones.
El estudio Top 10 Risks in Telecommunications 2026 de EY destaca que los desafíos más apremiantes para la industria global se concentran en tres frentes: la protección de la privacidad y la ciberseguridad, la eficacia en la adopción tecnológica y la escasez de talento especializado, todo en un entorno geopolítico en constante evolución.
En Chile, estos desafíos se manifiestan con fuerza. La expansión de las redes 5G, la virtualización de infraestructuras y la automatización de servicios han acelerado la necesidad de contar con profesionales capacitados en IA, ciberseguridad y análisis de datos. Sin embargo, la oferta de talento aún no logra acompañar el ritmo de la demanda. Las empresas del sector compiten por los mismos perfiles que buscan la banca, las startups tecnológicas y las consultoras. Esta brecha podría limitar la capacidad del país para consolidar su liderazgo en conectividad y servicios digitales avanzados.
En el plano local, Chile vive la tendencia mundial de consolidación de las empresas de telecomunicaciones. Las principales compañías han vendido activos en los últimos años: primero las torres móviles y, más recientemente, las redes de fibra óptica. Telefónica Chile confirmó que su empresa matriz evalúa la venta de su operación local. América Móvil y Entel han manifestado interés en desarrollar una oferta conjunta.
De concretarse esta operación, reconfiguraría el mercado nacional, dejando a tres actores relevantes compitiendo en telefonía móvil. Esto refleja un mercado que busca alcanzar mayor escala y eficiencia frente a los altos niveles de inversión y renovación tecnológica que exige la industria.
A nivel estratégico, la confianza digital se ha transformado en un activo crítico. Los usuarios son cada vez más conscientes del valor de sus datos y esperan transparencia en su uso. Las compañías chilenas tienen la oportunidad de diferenciarse al integrar principios de IA responsable, auditorías internas y políticas de ética tecnológica.
Otro punto clave es la modernización tecnológica. El informe advierte que muchas compañías subestiman la complejidad de actualizar sistemas legados y escalar soluciones basadas en IA, lo que refuerza la necesidad de una sólida gobernanza de datos.
Finalmente, la coyuntura geopolítica y la regulación vigente ofrecen tanto riesgos como oportunidades. El impulso hacia infraestructuras locales de nube abre un espacio para que los operadores nacionales se posicionen como aliados estratégicos en la construcción de un ecosistema tecnológico soberano y seguro.
La industria chilena de telecomunicaciones ha demostrado resiliencia frente a los vaivenes económicos y regulatorios. Sin embargo, los próximos años exigirán una visión que combine innovación con responsabilidad, eficiencia con talento, y sostenibilidad con propósito. Solo así podremos asegurar que la conectividad del futuro esté al servicio del desarrollo sostenible del país.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete