La startup Floid vende su operación en EEUU a una fintech europea para enfocarse en Chile y Perú
El CEO y cofundador de la startup de finanzas abiertas, Alfonso Maira, dijo que PayModum mostró interés en la tecnología desarrollada y el trabajo regulatorio hecho.
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La fintech chileno-sueca Floid vendió su subsidiaria en Estados Unidos a un procesador de pagos de europeo que recién ingresó a ese mercado, en una operación por un monto no revelado y que la firma describió como "estratégica", para enfocarse en el Cono Sur de la región, su zona de mayor crecimiento.
El comprador es PayModum, una fintech basada en el Reino Unido, que estaba interesada en la tecnología que Floid había levantado en EEUU, país donde la firma chileno-sueca opera desde hace unos dos años.
Floid desarrolló una plataforma de finanzas abiertas e infraestructura de pago y poco a poco ha ido creciendo en el mercado de los pagos por transferencias.
Según el CEO y cofundador de la startup chilena, Alfonso Maira, lo que le interesó a la fintech fue la “conexión a los rieles de pago” mediante bancos y licencias para operar transferencias directas, una infraestructura que definió como cara y lenta de montar.
Maira aclaró que la transacción no responde a un mal desempeño y que solo se traspasó la filial estadounidense, con sus clientes y equipo local, y no la operación total de la startup en otros países. El monto se mantiene confidencial por un acuerdo entre las partes.
Foco en Chile y Perú
Tras la salida de EEUU, Floid queda concentrada en Latinoamérica -en Chile, Perú, Colombia y México- y en Suecia.
Según Maira, duplicaron su facturación y su valor en seis meses, lo que antes lograban en un año, impulsados por la migración de usuarios desde tarjetas hacia transferencias y wallets, y también por el avance de las finanzas abiertas en la región.
Agregó que han visto un particular avance en Perú, mercado que ya aporta un tercio de los ingresos totales de la compañía.
Con un equipo de 23 trabajadores y rentable hace más de un año, la compañía mide su gestión por Ebitda y proyecta volver a duplicar su crecimiento hacia fin de año, apalancada en Chile y Perú.
Maira también marcó distancia con la lógica que dominó el ecosistema en años anteriores. "Antes las startups se medían por crecimiento y hoy ese ratio cambió. Nosotros hace tiempo que nos venimos midiendo por Ebitda y esa es nuestra métrica principal", dijo.
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