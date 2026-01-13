Zoltan Istvan, escritor y fundador del Partido Transhumanista: “Probablemente dejaremos de envejecer en 10 años”

El candidato a gobernador de California y promotor del transhumanismo dijo que la edición genética, la IA y los implantes marcarán la próxima fase de la evolución humana, con terapias para frenar el envejecimiento y mejoras corporales.

El escritor y periodista estadounidense, Zoltan Istvan, fundó el Partido Transhumanista, basado en el movimiento que busca “usar la ciencia y la tecnología para mejorar radicalmente al ser humano”. Una corriente con exponentes como Peter Thiel y Elon Musk, vinculados a ideas libertarias.

Pero Istvan, que hasta 2018 tenía la misma orientación, frente al impacto de la IA ha ido “girando” y hoy es candidato a gobernador de California por el Partido Demócrata.

El político expuso este lunes en el Congreso Futuro 2026, donde abordó las consecuencias de la IA para la humanidad, como el reemplazo del trabajo, para lo cual propone una renta básica universal, un tema con seguidores y detractores.

En entrevista con Diario Financiero, dijo que los avances en tecnologías como la edición genética y la IA están cambiando la forma de enfrentar las enfermedades y el envejecimiento, y afirmó que “probablemente dejaremos de envejecer dentro de 10 años. Y no me sorprendería que lográramos vencer la mayoría de las formas de muerte, como el cáncer”.

Es el autor original de la Transhumanist Bill of Rights de su partido, un documento colaborativo que promueve la mejora humana mediante tecnología y la superación de limitaciones, y derechos como la libertad morfológica y la eliminación del sufrimiento, además de la clasificación del envejecimiento como una enfermedad, “la raíz de todos los problemas”, dijo.

- ¿Qué es el transhumanismo y qué tecnologías contempla?

- Es un movimiento social que agrupa a millones de personas de todo el mundo que quieren utilizar la ciencia y la tecnología para mejorar radicalmente al ser humano. Puede tratarse de cualquier cosa, desde trajes exoesqueléticos para sacar a las personas discapacitadas de sus sillas de ruedas, hasta implantes cerebrales, pasando por la transferencia digital de la conciencia, e incluso cosas más sencillas como los autos sin conductor y la IA radical, que tal vez tenga sentimientos. Ya están trabajando en estos desarrollos. El transhumanismo es el 10% de la tecnología más radical que existe.

Hay personas que han estado en zonas de guerra y han perdido los brazos, o quizá están paralizadas. Los transhumanistas están aportando tecnologías radicales, como la implantación de brazos robóticos con un implante neural, con sensibilidad y sensores en las puntas. De esta forma, puedes usar el brazo para tomar una cerveza o incluso tocar la guitarra.

Mucha gente diría que la IA aplicada a los seres humanos ya no es transhumanismo, porque no nos ayuda necesariamente. Pero si nos hace mejores, está bien, y si solo se trata de IA aplicada a sí misma, no. Por lo tanto, crear una superinteligencia ya no lo consideraría transhumanismo a menos que yo formara parte de ella.

- ¿Y qué papel desempeñará la IA en este proceso de evolución humana?

- Lo ideal sería conectar nuestros cerebros a una superinteligencia y poder utilizarla, lo que nos proporcionaría una velocidad revolucionaria para resolver problemas, quizá incluso en tiempo real, como tener Google Maps en nuestra cabeza. Pero, en este momento, parece haber mucho escepticismo en la idea de introducir una máquina en nuestros pensamientos. Cuanto más desarrollamos la IA, más nos damos cuenta de que probablemente no sea segura.

En lo que realmente vamos a utilizarla, y ya están empezando a hacerlo, es en desarrollar nuevos medicamentos y nuevas formas de avanzar la ciencia, usando sus increíbles capacidades algorítmicas para impulsar la agenda científica mucho más rápido de lo que nosotros podríamos hacerlo.

Humanos del futuro y envejecimiento

- ¿Cómo serán los humanos del futuro? ¿Veremos una nueva especie?

- Lo que probablemente va a ocurrir es que habrá partes robóticas que no estarán conectadas a una IA externa a nosotros, sino a un simple chip que se conectará a nuestro cerebro. La mayoría de los transhumanos quieren seguir siendo exactamente quienes son. Cuando el 50% de tu cuerpo es sustituido, entonces serás más cyborg que transhumano.

Me sorprendería mucho que dentro de 15 o 20 años no nos rediseñemos por completo. Lo primero que todos intentaríamos hacer es recurrir a terapias genéticas para detener el envejecimiento. Así, siempre tendríamos 35 años o la edad en la que cada uno alcanzara su máximo rendimiento físico.

Tomaremos medicamentos para ser más fuertes y terapias genéticas para ser más altos y para hacer crecer nuestro cerebro. También mejoraríamos con cosas sintéticas. Queremos un corazón de titanio que lata indefinidamente, que se pueda reemplazar fácilmente. Estas cosas definitivamente sucederán, especialmente si la inteligencia artificial puede ayudarnos a desarrollarlas, ya está sucediendo.

- ¿Qué tan necesarias serán estas tecnologías para mejorar el cuerpo humano?

- Me gustaría que fueran opcionales, pero también creo que serán inevitables. Al igual que ocurre en el trabajo, como intentar ser periodista sin una grabadora que entrega un mejor registro. Así que podrías ser mejor obrero de la construcción, mejor filósofo, o mejor científico, porque tal vez tengas ojos robóticos que pueden detectar cosas en tiempo real. El transhumanismo se trata de vivir mejor y más tiempo. Y si puedes lograrlo mediante la implementación de estas tecnologías, creo que eso es lo que querrías hacer.