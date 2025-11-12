Click acá para ir directamente al contenido
Estudiantes de la USM crean herramienta para prevenir intentos de phishing desde el navegador web

Se trata de AegisCode, una extensión de Google Chrome que detecta potenciales fraudes en correos electrónicos y textos. La solución, que ya está disponible, será presentada en la 33° Feria de Software de la universidad.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 13 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

internet tecnología Ciberseguridad software universidades
<p>Damían Letelier y Matías Torres, creadores de AegisCode.</p>

Damían Letelier y Matías Torres, creadores de AegisCode.

