Jara, Kast y Matthei presentaron sus propuestas en economía digital y uso de la tecnología en Summit País Digital

Los candidatos presidenciales coincidieron en posicionar a Chile como un hub digital, usar la tecnología para combatir el crimen, modernizar del Estado, uso de inteligencia artificial en distintas áreas y diferentes énfasis para abordar la educación y la formación de habilidades para el mercado laboral.

Por: R. Olmos, F. Valdivia y M. ZecchetTo

Publicado: Miércoles 1 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano.</p>

