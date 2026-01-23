Click acá para ir directamente al contenido
Francisco Maturana, ex Portal Inmobiliario, cuenta del museo que abrió con su colección de 150 motos

Junto a su hermano y a un tercer socio crearon Portal Inmobiliario a fines de los ‘90. Lo vendieron en 2014 a Mercado Libre, por US$ 40 millones. Paralelo a eso, Francisco Maturana coleccionaba motos, su gran pasión. Hoy tiene 150. Y la semana pasada, en Puerto Octay, en el mismo campo donde vive junto a su mujer y sus tres hijos, abrió el Museo de las Motos (MUMO). Son 1.200 m2 divididos en tres pabellones de madera diseñados por DRAA Arquitectos. El próximo desafío, dice Maturana, es convertir esta apuesta en un negocio.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 24 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

