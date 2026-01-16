Click acá para ir directamente al contenido
Vicar, dibujante del Pato Donald y el "guaso" Ramón, llega a la Biblioteca Nacional

Durante más de 40 años Víctor Arriagada Ríos dibujó al Pato Donald. Conocido en el mundo gráfico como Vicar, el dibujante chileno creó icónicos personajes como el guaso Ramón y colaboró en las revistas Mampato, El Pingüino, Topaze y Barrabases. Hoy su trabajo, clave para la historia de la gráfica chilena, se encuentra digitalizado en el Archivo Vicar.

Por: Sofía García-Huidobro - Fotos Archivo Vicar

Publicado: Domingo 18 de enero de 2026 a las 08:00 hrs.

