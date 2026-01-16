Vicar, dibujante del Pato Donald y el "guaso" Ramón, llega a la Biblioteca Nacional

Durante más de 40 años Víctor Arriagada Ríos dibujó al Pato Donald. Conocido en el mundo gráfico como Vicar, el dibujante chileno creó icónicos personajes como el guaso Ramón y colaboró en las revistas Mampato, El Pingüino, Topaze y Barrabases. Hoy su trabajo, clave para la historia de la gráfica chilena, se encuentra digitalizado en el Archivo Vicar.

Como buen niño de su época, Víctor Arriagada Ríos (1934-2012) durante su infancia se devoraba historietas y tiras cómicas. Pero, además, tenía especial facilidad para dibujar. Su hijo, Víctor Arriagada Schulz, repite una anécdota que le contaba su padre: de chico siempre pasaba por una zapatería de su barrio que en su vitrina tenía enfrentados espejos creando el efecto sin fin. Eso le llamaba mucho la atención. A los 11 años dibujó la vitrina con carbón y se la llevó al dueño de la zapatería. Tanto le gustó que se la compró y la puso en la vidriera. “Fue una ratificación de su talento. Mi padre era un hombre muy creativo”, comenta.



Hace un mes la Biblioteca Nacional presentó el Archivo Vicar, que reúne más de 2.000 piezas originales del dibujante chileno. Son dibujos, bocetos, manuscritos, cartas, fotografías y publicaciones que permiten adentrarse en el proceso creativo y la trayectoria de uno de los ilustradores chilenos más influyentes en el exterior.



Además de un archivo digital (archivovicar.cl) que reúne parte de sus trabajos, la familia de Arriagada Ríos realizó una donación importante de obras a la Biblioteca Nacional. En la ocasión estuvo presente el dibujante Jimmy Scott, colega y amigo de Vicar, quien contó entre risas cuando Pepo -creador de Condorito- le dijo a Arriagada que tenía gran talento, y en cambio a él le recomendó dedicarse a otra cosa.



Arriagada Schulz está a cargo del legado de su padre: “Mantengo viva la figura de una persona que ha sido importante para la cultura chilena y un gran embajador de nuestra identidad nacional”, dice mientras muestra folletos y una edición sueca de la revista del Pato Donald, ilustrada en totalidad por su padre.

Haciendo patria

Vicar estudió en la Escuela de Artes y Oficios y luego entró a Ingeniería eléctrica en la Universidad Técnica del Estado, pero no era lo suyo. Su labor como dibujante arranca en 1957 en la revista Mampato de El Mercurio, donde crea el caballo homónimo. Vicar también dio vida a El Paleta, personaje inspirado en Jorge Alessandri, para Topaze. El Pingüino y Barrabases son otras dos exitosas publicaciones de la época donde participó con personajes como Quevedo y Bang Bang Sam. “En esa época no existía la televisión, así que el que trabajaba en una revista era ídolo”, cuenta su hijo.





Siendo muy joven, Arriagada Ríos sintió que el techo en Chile era bajo. Impulsado por los hermanos Chiqui y Víctor de la Fuente, de Topaze, en 1960 tomó un avión a Buenos Aires y desde ahí se embarcó a España. Se instaló en Barcelona, donde el mundo gráfico estaba en plena efervescencia. Meses después se le sumó su mujer y allá nacerían sus dos hijos.



Vicar entró a trabajar a la prestigiosa agencia de dibujantes Bardon Art y luego a Selecciones ilustradas. Pionero también en el mundo de la animación, en 1964 formó parte de El mago de los sueños, primer largometraje español de dibujos animados.

En Barcelona creó al “guaso” Ramón, personaje del mundo campesino chileno que destilaba ingenio y picardía. “Mi papá tenía una genial concepción de humor fino. Por eso fue muy querido en Europa, por su elegancia. Era un hombre culto y eso se notaba en su trabajo, tenía mucho charme. Si bien el guaso Ramón podría haber caído en lo vulgar, tiene un desarrollo más inteligente, no es chabacano”, opina su hijo. Vicar siguió trabajando en España y también para Chile, donde mandaba sus dibujos por correo. “Lo que se demoraba en llegar eran los pagos”, recuerda Arriagada Schulz riendo.



El mejor Donald

El gran salto internacional lo dio con el Pato Donald. Arriagada explica que el universo Disney siempre ha funcionado bajo el sistema de licencias. En Dinamarca el entonces gigante editorial Gutenberg (hoy Egmont) tenía la licencia para publicar en Europa las aventuras del Pato Donald, que tenía su propia revista con un tiraje semanal de 250 mil ejemplares, sólo en ese país.



A principios de los años ‘70, Gutenberg abrió una convocatoria para dibujantes y Vicar participó como parte del staff de Selecciones ilustradas. Mandaban un guion de tres páginas que había que ilustrar. El chileno fue seleccionado y durante los próximos 40 años parte importante de su trabajo fue dibujar al Pato Donald. En el camino también creó varios personajes de la historieta.



Arriagada hijo cuenta que el dibujante original de Donald, desde su creación en Disney, era Carl Barks, importante figura del mundo ilustrado. En una ocasión en que se celebraban los 60 años del Pato Donald (en 1999), Vicar conoció a Barks y éste le dijo: “qué gusto al fin conocer al artista que dibuja a Donald mejor que yo”. Fue un reconocimiento que el chileno atesoró.





Otro hito fue cuando lo invitaron a participar de un libro homenaje a Albert Uderzo, dibujante de Asterix. Vicar pidió autorización a Disney y así fue como el Pato Donald se cruzó con los galos del emblemático comic francés. El dibujante chileno también fue reconocido en Europa por el título Once Upon a Time, serie de humor erótico que se publicaba en Playboy de Alemania y en Lui, revista erótica francesa.



El legado

En 1975 Vicar volvió a vivir a Chile. Siguió con sus colaboraciones internacionales y dibujó para el suplemento Historietas de La Tercera que dirigía Vittorio di Girolamo. Tenía un estudio, primero en el barrio Brasil y luego en la calle Marchant Pereira, donde trabajaba junto a un equipo de dibujantes.



Era un trabajador incansable y dibujó hasta el fin de sus días, dice su hijo. En 2011 Arriagada Schulz junto a su tío, Fernando Arriagada Ríos, organizaron la exposición Una vida a lápiz en la Corporación Cultural las Condes para mostrar el trabajo de Vicar. El dibujante entonces estaba hospitalizado, gravemente enfermo de leucemia, y no sabía de la muestra. “Lo saqué de la clínica y le dije: ‘te voy a invitar a ver algo’. Él era bajo perfil, entonces se sorprendió mucho. Fue un regalo porque había mucha gente y seguidores de su trabajo, entonces fue muy bonito”, rememora Víctor.



Poco tiempo después su padre murió. Organizando parte del inmenso archivo que incluye su obra, Víctor postuló a la Dirac y montaron una exposición que entre 2018 y 2019 se exhibió en Hamburgo, Berlín y Helsinki. “Allá tiene muchos fans”, comenta.



En 2024 montaron una versión más acotada en la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, y el año pasado terminaron con el lanzamiento del Archivo Vicar, que además tiene asociada una cuenta de Instagram donde se difunden sus obras.

“Es una lástima cuando la arquitectura patrimonial de la ciudad se va perdiendo, porque desaparece también la historia de una comunidad. Lo mismo pasa en el mundo de la gráfica chilena. Perder un eslabón fundamental, como fue mi padre, es un crimen”, dice su primogénito. Junto a Claudio Aguilera, Jefe del Archivo de Gráfica Chilena de Biblioteca Nacional, y María Paz Zegers, archivera, postularon a un fondo de investigación que permitió ordenar el archivo, organizarlo y digitalizarlo, hasta el año 1965. Ahora piensan postular a un nuevo fondo para completar la misión hasta 2011.Arriagada, quien es músico, locutor y fundador de Crin Chile, asociación gremial de música infantil, dedica parte de su tiempo a promover el archivo digital Vicar para que las nuevas generaciones lo conozcan y también se propone montar la exposición en otras localidades de Chile, lo cual requiere de recursos públicos y/o privados. Además, hay ideas extras, como crear piezas de merchandising con la imagen y frases de chilenidad del “guaso” Ramón. La idea es transmitir el legado de Vicar, y, como alguna vez dijo su padre en una entrevista: “Me gustaría resumir mi sentimiento en una frase: si puedo dibujar una sonrisa en un niño, estoy gratificado”.