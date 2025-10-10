Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

Los pormenores del préstamo convertible de Abra Group a Sky

Sky Airline obtuvo en septiembre de 2021 un crédito de una sociedad de nombre Andes, que hoy es parte del conglomerado aéreo que conforman Avianca y Gol. Ese instrumento le da derecho a esa sociedad a convertir dicho préstamo en el 41,04% de la propiedad de la aerolínea ligada a la familia Paulmann Mast. El préstamo vence en octubre de 2026 y, según describen en los estados financieros recién entregados por Abra Group en Reino Unido, en febrero de este año este grupo quiso ejercer una opción de swap.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 11 de octubre de 2025 a las 21:01 hrs.

Azucena González
<p>Los pormenores del préstamo convertible de Abra Group a Sky</p>

Noticias destacadas

Prima de riesgo más alta y las garantías definidas, incluidas marcas
Una propuesta de swap
Los datos de Abra Group

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Por dentro

Escala controversia por venta de Construmart: Ex inversionista contrata dupla de abogados para investigar el deal
2
Coffee break

“No hizo nada” y “guardó silencio”: las duras críticas en la justicia de los exdirectores de LVA al actuar de la CMF en el caso Fondo Capital Estructurado I
3
Personaje

En tres días murieron su padre y madre: cómo vivió Luis Hermosilla la semana en que quedó huérfano
4
Por dentro

Los pormenores del préstamo convertible de Abra Group a Sky
5
Personaje

Álvaro Díaz y 31 minutos después de Tiny Desk: “Tenemos la responsabilidad de no pisar el palito”
6
Por dentro

El difícil segundo tiempo de Credicorp Capital en Chile
7
Coffee break

Quiénes son los asesores legales y financieros tras la oferta de Entel y Claro por Telefónica
8
Por dentro

Cómo han sido los seis meses del rector De la Llera en la UC

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Construcción Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete