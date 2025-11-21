Click acá para ir directamente al contenido
Cómo Santa Rita se convirtió en la mejor viña del mundo según Forbes

Forbes publicó esta semana su ranking 2025 de las 50 mejores viñas del mundo, donde Santa Rita ocupa el primer lugar. Su gerente general, Javier Bitar, explica aquí qué significado tiene este premio en la historia de la empresa. “Es un momento para detenerse y pensar en nosotros, en que no hemos sido invisibles”, dice. Mira también la crisis que afecta a la industria del vino y por dónde ve caminos de salida.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 22 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

vino empresas premios Patricio De la Paz
