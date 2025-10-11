Click acá para ir directamente al contenido
Escala controversia por venta de Construmart: Ex inversionista contrata dupla de abogados para investigar el deal

En pocos meses esta cadena de ferreterías protagonizó dos compraventas: en una el FIP Hammer le vendió la firma a Gabriel Ruiz–Tagle, y luego éste la vendió a la china Yuhong. Ahora, Julio Campos, uno de los exaportantes tras Hammer, contrató a los abogados Alberto Eguiguren y Jorge Bofill para que revisen las transacciones relacionadas a este deal. Ya pidieron información a varios involucrados, entre ellos a ejecutivos de LarrainVial, y a la sociedad que fue la administradora del FIP, Finasset. “Dichos requerimientos de información no han sido contestados a la fecha en forma satisfactoria”, dice Eguiguren. “Toda esta negociación se realizó en forma transparente con todos los aportantes”, contraargumenta el abogado Javier González Echávarri, quien fue el asesor legal en el proceso de venta.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 11 de octubre de 2025 a las 21:05 hrs.

Azucena González
Las fechas… y los precios
Alberto Eguiguren: “La temporalidad y la similitud de partes de las transacciones ameritan una revisión”
Abogado del deal de RTB: “Toda esta negociación se realizó en forma transparente”
Qué contestó Finasset a los pedidos de información

