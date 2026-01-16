Carey entra al mundo startup e invierte US$ 500 mil en legaltech Magnar

Es la primera inversión de venture capital en la historia del estudio de abogados más grande de Chile. Tras un piloto que se viralizó internamente, Carey apostó por una startup de IA legal con apenas ocho meses de vida. Aquí las razones por las que el acuerdo se cerró en una semana y la visión del socio principal de la firma sobre la irrupción de la inteligencia artificial.

En el piso 43 de la torre Titanium está el socio principal del estudio de abogados más grande de Chile, Jaime Carey; a su derecha el managing partner de la oficina, Pablo Iacobelli; a su izquierda, el fundador y CEO de Magnar (una plataforma de inteligencia artificial para abogados), Andrés Arellano. Es viernes a las 9:30 am, Carey aterrizó el día anterior de un viaje a Londres y cuenta cómo la firma de abogados que emplea a 670 personas realizó su primera inversión en venture capital.

La relación con la startup -que apenas tiene ocho meses de vida- empezó el 24 de octubre de 2025. El fundador de Magnar cuenta que se acercaron a Carey y Compañía para presentar un plan piloto a partir de marzo de 2026. Como estrategia de venta decidieron otorgarles un acceso preliminar a la firma, para que sus abogados la probaran.

Al poco rato 30 empleados de Carey ya usaban la herramienta, se había esparcido mediante el boca a boca.

Los inicios de Jaime Carey

Llevaban meses probando otras startups, como Legora y Harvey, pero “cuando apareció Magnar se nos prendió la ampolleta de volver a encontrarse con algo que realmente nos satisfacía las necesidades locales. Hubo una especie de encantamiento desde el primer día”, confiesa don Jaime, como lo llaman en la oficina, quien dice ha usado personalmente Magnar.

Rememorando sus primeros pasos en la profesión, en 1979, cuenta que en ese entonces se usaba el Télex, un sistema de comunicación global de mensajería escrita. ”La primera comunicación instantánea”, asegura. “Pero para nosotros el cambio más significativo fue el fax”, agrega.

La irrupción de la inteligencia artificial la compara con el nacimiento de internet, y cuenta otra anécdota. “El año 83 arrendé una casa en Lago Ranco y en la casa de abajo había un señor que era el que creó los primeros registros, uno de los principales precursores de esta nueva tecnología en el país”. Se refiere a José Miguel Piquer, creador de NIC Chile. “Él me trataba de explicar esto y era inentendible, para mí era como una especie de almanaque en que uno se metía electrónicamente, en ese momento dimensionar en lo que estamos hoy era imposible”.

Confiesa que le apasiona la tecnología y que como estudio “nos ha preocupado mucho el tema tecnológico, siempre hemos estado a la vanguardia”.

Apetito de riesgo

En diciembre, Francisco Carey, uno de los socios que lidera el comité de tecnología del estudio, llamó a Arellano: querían pasar a ser clientes de la startup y comprar licencias.

En esa conversación, el ingeniero civil ex Lemontech y ex Fintual les contó de sus planes de internacionalización. Ese diálogo fue el viernes 19 de diciembre cerca del mediodía.

Ese mismo día, a la hora de almuerzo se reunió el Comité de inteligencia artificial de Carey, que integran ocho abogados. “Ahí dijimos hay que cambiar la conversación con Andrés. No tenemos que llamarlo en una semana ni en un mes, nos tenemos que volver a juntar el lunes”, cuenta el también socio de la firma, Manuel Alcalde.

“El lunes fue la primera conversación ya desde una dimensión distinta: no de usuario, sino que de explorar una alternativa para convertirnos en inversionistas”, dice Alcalde. Iacobelli añade: “queríamos pasar a ser un actor, meternos en el ecosistema de las herramientas de inteligencia artificial que creemos que van a transformar la profesión. Era una oportunidad única”.

US$ 500 mil

El lunes 22, tras reunirse con Arellano, el Comité de Tecnología presentó la aplicación a los socios para que votaran al día siguiente, en un proceso en el que cada socio cuenta con un voto secreto. Según explica Jaime Carey, la aprobación fue sencilla, ya que “los socios de la oficina fuera del Comité de Tecnología, también habían utilizado la herramienta”.

Así, a menos de una semana desde que surgió la idea, Carey ya estaba decidido a buscar la forma de invertir en Magnar.

Para Arellano lo más importante para Magnar era obtener la validación de Carey como usuarios de la aplicación. De hecho, la startup no estaba buscando capital (levantaron US$ 300 mil en septiembre con Platanus, los fundadores de Cornershop, ACR Legal, Leo Soto, Gert Findel e Ignacio Canals, entre otros), querían mantener la lógica de un equipo pequeño y de alta densidad, con sólo cinco personas en el staff.

Sí les servía el feedback constante de Carey y sus redes en la región: ya los han ayudado a entablar conversaciones con grandes estudios de Latam, dicen.

Y aquí el CEO de Magnar se confiesa. Mira a sus nuevos socios y dice que lo conversó con sus cofundadores. “Los de Carey quieren invertir, pero obvio que no va a funcionar, no saben invertir en venture capital, seguro creen que van a comprar un pedazo de la empresa y ésta no está a la venta”.

Según Arellano, al contrario de lo que creía al principio, la respuesta de Carey fue rápida y positiva “Conversamos muy rápido los términos, la verdad es que hubo súper recepción de vuelta y así que juntamos orillas muy rápido”, señala el founder.

Así, a pocos días de haber tenido la primera conversación sobre el deal, llegaron a acuerdo: una inversión de US$ 500 mil mediante un Safe (derecho a recibir acciones futuras).

El 31 de diciembre a las 19:00 se firmó el acuerdo.

No hay política de inversión

Iacobelli asegura que esta fue una decisión circunstancial por la características de la aplicación, pero que como estudio no tienen una política de inversión en legaltech. En el mismo sentido, Arellano indica que sólo aceptarían inversiones de otro estudio de abogados si “tuviera alguna propuesta de valor extra”. No buscan más capital.

Ambos son insistentes en decir que es una inversión sin toma de control, por lo que Magnar se mantiene independiente y no hay conflictos de interés.

De hecho, Jaime Carey dice que desde el estudio no tienen “ningún problema en que inviertan todos los que quieran en la medida que aporten”. En este punto, además, cuentan con un precedente internacional a su favor: el estudio estadounidense Allen & Overy actuó de socio inicial de Harvey, otra plataforma de IA para abogados que hoy es ocupada en todo el mundo, incluso por Carey.

Magnar lleva sólo ocho meses de operación abierta en el mercado, pero en Chile ya tienen alrededor de 15.000 usuarios, en Perú cerca de 4.000 y en Colombia, que es el último país donde han llegado, son más de 1.000; todo esto en un total que incluye 70 estudios de abogados.

Esta semana cerraron un acuerdo con Estudio Muñíz, el bufete más grande de Perú, como nuevo cliente. En febrero esperan abrir Colombia y en marzo y abril sumarán Uruguay y México. Ya están con US$ 1 millón de ARR (ingresos anuales recurrentes).

“No va a reemplazar a los abogados”

A Jaime Carey le ha tocado ver de cerca las últimas tendencias en inteligencia artificial. Su rol en la IBA (International Bar Association) le ha hecho conocer gente increíble, dice. Incluso adelantó que están creando un comité de inteligencia artificial y ya están entrevistando a quien lo presidirá.

Sobre el rol que tendrá esta tecnología, afirma, “esto de que se van a reemplazar los abogados no es tan así. Porque hay temas fundamentales como el juicio legal, no es una cosa que tú la puedes maximizar... A lo mejor más adelante, no sé qué va a pasar en 20 años. En el corto y mediano plazo vas a hacer las cosas más rápido y entonces vamos a poder hacer más cosas al mismo tiempo”

Y agrega, “El socio principal de Allen & Overy, el estudio que diseñó Harvey, dijo hace unas semanas que él veía que la inteligencia artificial iba a aumentar las contrataciones de abogados y técnicos legales, que es contraintuitivo con lo que todos piensan. Yo estoy convencido de que esto va a ser una cosa importante, va a cambiar todo radicalmente, pero para bien”.

Qué hace Magnar

La legaltech chilena ofrece una plataforma de inteligencia artificial especializada en labores jurídicas, pensada para abogados, estudios legales y fiscalías. La herramienta permite buscar y analizar jurisprudencia y normativa actualizada, procesar millones de páginas de documentos legales en segundos, analizar casos complejos y generar borradores y resúmenes, y automatizar tareas repetitivas del trabajo legal con precisión y velocidad. Fue fundada por Andrés Arellano, Nicolás López y Andrés Rodríguez.