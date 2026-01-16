Click acá para ir directamente al contenido
De Suecia al mundo: la desconocida historia del creador del juego de mesa Hitster

Pese a que muchos han oído escuchar del popular juego de mesa, pocos saben su origen. Hitster nació en 2019 en el departamento de un consultor de EY en Estocolmo, Suecia. Se trata de Marcus Carleson, creador que accedió a contar su historia a DF MAS. Hoy, en manos de la empresa Jumbo Group, su iniciativa se juega en 50 países,y supera los 10 millones de copias vendidas a nivel global.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Sábado 17 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

