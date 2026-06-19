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Jorge Pérez, el académico que despreciaba a los emprendedores y terminó convirtiéndose en uno

PhD en computación, 11 años académico en la Universidad de Chile y primer chileno en ganar el Microsoft Research Fellowship. Su startup Cero gestiona millones de citas médicas al mes en Chile, Colombia y España, con 33 personas y una sola ronda de US$ 500 mil tras pasar por Y Combinator.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>Jorge Pérez, el académico que despreciaba a los emprendedores y terminó convirtiéndose en uno</p>

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