Operativo en Brasil: investigan a fintech PicPay por descontar US$ 16,7 millones de salarios de funcionarios públicos
La Fiscalía del Distrito Federal ejecutó órdenes de registro e incautación contra la fintech controlada por J&F por operar en un esquema de anticipos de nómina. La compañía niega irregularidades.
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La Fiscalía del Distrito Federal de Brasil ejecutó órdenes de registro y incautación contra la entidad de crédito digital PicPay, en el marco de una investigación sobre presunto fraude de nóminas de pago en el que estarían implicados funcionarios públicos del Distrito Federal.
PicPay emitió un comunicado en el que "reafirma su compromiso con el estricto cumplimiento de la legislación y las normativas", afirma que no reconoce "ninguna irregularidad en las operaciones mencionadas" y "rechaza la acusación de cargos indebidos".
El medio de comunicación G1 informó el viernes que la entidad crediticia estatal BRB también era objeto de la investigación. El comunicado de la Fiscalía no mencionó a BRB.
BRB no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Detalles de la investigación
La investigación acusa a la empresa fintech PicPay, perteneciente al grupo J&F de los hermanos Batista, de haber deducido indebidamente 81,7 millones de reales (US$ 16,7 millones) de los salarios de funcionarios públicos del Distrito Federal entre 2024 y 2025.
Según las investigaciones, los cargos se aplicaron a funcionarios que optaron por recibir su salario por adelantado a través de la empresa fintech y superaron la tasa Selic en 17 veces. En el detalle, el gobierno del Distrito Federal, a través del entonces secretario Ney Ferraz y otros empleados, presuntamente actuó para permitir que PicPay comenzara a operar anticipándose a las nóminas de los funcionarios públicos y cobrar una comisión por esta actividad que, en la práctica, funcionaba como un préstamo con una tasa de interés superior a la media.
La administración del gobierno del Distrito Federal autoriza únicamente al Banco de Brasilia (BRB) a otorgar préstamos de nómina a funcionarios públicos locales. En este contexto, en 2024, el gobernador Ibaneis Rocha (MDB) emitió un decreto que modificaba las normas sobre préstamos de nómina en la oficina y autorizaba a las empresas fintech a gestionar las nóminas de los funcionarios públicos, sin poder cobrar intereses.
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