Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Telefónica vende operación en Chile + Buen 2025 de Global66 + Dólar al alza
Noticias destacadas
Telefónica España vende su negocio en Chile a francesa NJJ y Millicom. Tal como adelantó Diario Financiero, Telefónica España cerró este martes la venta del 100% de su negocio en Chile, el que vendió al holding francés NJJ y a la teleoperadora Millicom por US$ 1.215 millones aproximadamente 1.030 millones de euros), según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.
Fintech chilena Global66 cierra 2025 movilizando millones en transferencias. Dedicada al envío de dinero y pagos internacionales en Latinoamérica, la fintech chilena Global66 cerró el año pasado movilizando US$ 3.700 millones en volumen total de transaccionado, lo que significó para la empresa un crecimiento de 157% respecto a 2024. De esta manera, Chile se consolidó como el mercado más robusto de su operación digital.
Incertidumbre del dólar. Ante las últimas ventas minoristas Estados Unidos resultaron ser más débiles de lo esperado, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 858,8 lo que implica un alza de $ 5,6 respecto al cierre del lunes. Y los futuros del cobre registraron una baja más moderada de 0,5%.
- Solicitudes para hacer loteos caen a su menor nivel en la última década y el valor de los pequeños predios es presionado a la baja
- Todo cuenta: Ingresos fiscales se hacen espacio en la agenda del equipo económico de Kast
- Marcela Hernando: “Los gobernadores no saben qué hacer con la plata del royalty y se está apozando igual que la del litio”
- Desde el Rechazo al caso convenios: Boric entra en su último mes de mandato bajo la estela de 10 capítulos que han marcado su gestión
- Disminución de ataques violentos permite renacer del turismo en Arauco: capacidad hotelera supera el 80%
- Acciones de Latam caen tras nueva venta secundaria de acciones
- Estos serán los nuevos topes imponibles que informó la Super de Pensiones para 2026
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete