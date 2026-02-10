Telefónica España vende su negocio en Chile a francesa NJJ y Millicom. Tal como adelantó Diario Financiero, Telefónica España cerró este martes la venta del 100% de su negocio en Chile, el que vendió al holding francés NJJ y a la teleoperadora Millicom por US$ 1.215 millones aproximadamente 1.030 millones de euros), según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.

Fintech chilena Global66 cierra 2025 movilizando millones en transferencias. Dedicada al envío de dinero y pagos internacionales en Latinoamérica, la fintech chilena Global66 cerró el año pasado movilizando US$ 3.700 millones en volumen total de transaccionado, lo que significó para la empresa un crecimiento de 157% respecto a 2024. De esta manera, Chile se consolidó como el mercado más robusto de su operación digital.

Incertidumbre del dólar. Ante las últimas ventas minoristas Estados Unidos resultaron ser más débiles de lo esperado, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 858,8 lo que implica un alza de $ 5,6 respecto al cierre del lunes. Y los futuros del cobre registraron una baja más moderada de 0,5%.