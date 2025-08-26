Caso Audios-Factop: comienza masiva audiencia de reformalización. El caso Audios-Factop se prepara para cumplir un nuevo hito. Este martes, comenzó la masiva audiencia de reformalización de la causa, instancia en la que se realizarán las precisiones finales a los hechos delictivos investigados por el Ministerio Público. A la instancia acudieron la totalidad de los imputados, salvo los investigados vinculados a LarrainVial, que no son objeto de la diligencia.

Cómo toma forma el último Presupuesto de Boric. Este será el primer erario que deberá implementar la próxima administración y en el cual el trabajo técnico ya está prácticamente terminado -a la espera de los resultados de los comités de expertos del PIB tendencial no minero y precio del cobre de largo plazo, que entregarán sus nuevas proyecciones este viernes-, restando solamente la etapa de conversación al interior del Ejecutivo. El ajuste del gasto será un foco principal del texto que se ingresará al Parlamento.

Los movimientos del dólar. En mercados enrarecidos por la jugada de Donald Trump para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 966,85 lo que implica un alza de $ 1,94 respecto al cierre del lunes. Por su parte, el cobre Comex bajaba 0,4%.