Caso Audios-Factop: comienza masiva audiencia de reformalización. El caso Audios-Factop se prepara para cumplir un nuevo hito. Este martes, comenzó la masiva audiencia de reformalización de la causa, instancia en la que se realizarán las precisiones finales a los hechos delictivos investigados por el Ministerio Público. A la instancia acudieron la totalidad de los imputados, salvo los investigados vinculados a LarrainVial, que no son objeto de la diligencia.
Cómo toma forma el último Presupuesto de Boric. Este será el primer erario que deberá implementar la próxima administración y en el cual el trabajo técnico ya está prácticamente terminado -a la espera de los resultados de los comités de expertos del PIB tendencial no minero y precio del cobre de largo plazo, que entregarán sus nuevas proyecciones este viernes-, restando solamente la etapa de conversación al interior del Ejecutivo. El ajuste del gasto será un foco principal del texto que se ingresará al Parlamento.
Los movimientos del dólar. En mercados enrarecidos por la jugada de Donald Trump para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 966,85 lo que implica un alza de $ 1,94 respecto al cierre del lunes. Por su parte, el cobre Comex bajaba 0,4%.
Colapsado camino a Farellones acumula dos procesos de licitación fallidos, uno en curso y se analiza un posible teleférico
El Ministerio de Obras Públicas proyecta abrir en septiembre de 2026 la licitación para el mejoramiento de la Ruta G-21, con el objetivo de que la obra esté operativa en 2035.
El exejecutivo de LarrainVial Activos que alertó a la AGF por riesgos en el fondo de deudas de Jalaff a finales de 2023
Aseguró que se presentaba un riesgo de dilución ya que el empresario no acudiría a un aumento de capital de Grupo Patio, disminuyendo así la participación que obtendría el vehículo en la compañía.
