Bolsa chilena se dispara tras elecciones + Activos inmobiliarios con renta + Dólar a la baja
Bolsa chilena se dispara más de 3% y el IPSA recupera los 9.900 puntos. La Bolsa de Santiago celebraba en grande este lunes los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del domingo, ya que en general han sido evaluados como positivos para la actual oposición de derecha y su candidato José Antonio Kast de cara al balotaje, algo que se espera favorezca la actividad empresarial. El S&P IPSA se disparaba 3,2% hasta los 9.911,30 puntos pasado el mediodía, liderado por las acciones de SQM-B (11,7%), Cenco Malls (4,6%) y Entel (3,9%).
Interés por activos inmobiliarios con renta. El mercado de activos inmobiliarios con renta se ha ido recuperando de forma sostenida desde el estallido social, coinciden los expertos, quienes destacan que el atractivo por invertir no solo se está dando por las propiedades comerciales con flujo, sino también industriales y oficinas. “En 2025, las ofertas por activos con renta han totalizado 20 millones de UF y esperamos cerrar más de 5 millones de UF en lo que queda del año, lo que implicará un crecimiento de más del 100% en comparación al año pasado.”, afirmó Antonio Sivori, gerente del Área de Inversiones de Colliers.
¿Cómo inicia el dólar la semana post elecciones? Tras las elecciones del domingo que trajeron buenas noticias para la oposición de derecha de cara a la segunda vuelta, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 920,6 lo que implica una caída de $ 7,5 respecto al cierre del viernes. Y los precios del cobre bajaban 0,7%.
- Los activos chilenos se disparan tras las elecciones que allanan el camino para un Presidente de derecha
- LarrainVial: primera vuelta más ajustada de lo esperado fortalece perspectivas de Kast de cara a diciembre
- Morgan Stanley eleva su sesgo hacia instrumentos en UF y estima un peso chileno más fuerte tras resultado en primera vuelta
- Claves del Congreso: comisión vota este lunes acusación contra Pardow y la Sala de la Cámara se enfoca en presupuesto
- El péndulo gira a la derecha: la lectura del banco suizo UBS sobre las elecciones chilenas
- Pese a huelga de pilotos, acciones de Latam suben con fuerza tras resultados del tercer trimestre y en medio del frenesí bursátil post electoral
- Acciones de SQM y Albemarle se disparan tras proyección de China sobre fuerte alza en la demanda del litio
