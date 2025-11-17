Bolsa chilena se dispara más de 3% y el IPSA recupera los 9.900 puntos. La Bolsa de Santiago celebraba en grande este lunes los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del domingo, ya que en general han sido evaluados como positivos para la actual oposición de derecha y su candidato José Antonio Kast de cara al balotaje, algo que se espera favorezca la actividad empresarial. El S&P IPSA se disparaba 3,2% hasta los 9.911,30 puntos pasado el mediodía, liderado por las acciones de SQM-B (11,7%), Cenco Malls (4,6%) y Entel (3,9%).

Interés por activos inmobiliarios con renta. El mercado de activos inmobiliarios con renta se ha ido recuperando de forma sostenida desde el estallido social, coinciden los expertos, quienes destacan que el atractivo por invertir no solo se está dando por las propiedades comerciales con flujo, sino también industriales y oficinas. “En 2025, las ofertas por activos con renta han totalizado 20 millones de UF y esperamos cerrar más de 5 millones de UF en lo que queda del año, lo que implicará un crecimiento de más del 100% en comparación al año pasado.”, afirmó Antonio Sivori, gerente del Área de Inversiones de Colliers.

¿Cómo inicia el dólar la semana post elecciones? Tras las elecciones del domingo que trajeron buenas noticias para la oposición de derecha de cara a la segunda vuelta, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 920,6 lo que implica una caída de $ 7,5 respecto al cierre del viernes. Y los precios del cobre bajaban 0,7%.