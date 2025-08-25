Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Conflicto por defectos en edificios + CMF regula seguros paramétricos + Dólar al alza
Conflicto por torres en Estación Central. Una inédita y millonaria disputa se abrió luego que una comunidad de copropietarios de un complejo habitacional en la comuna de Estación Central, acusaran una serie de defectos en los inmuebles. Pero, la inmobiliaria y la constructora a cargo, apuntaron a un mal uso de los habitantes. La demanda de indemnización de perjuicios es en contra de la inmobiliaria Toro Mazotte y la Constructora Sigro.
CMF emite normativa que regula los seguros paramétricos. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la normativa que regula los seguros paramétricos que podrán comercializar las compañías de seguro, en el marco de la Ley Fintech. La propuesta normativa recoge comentarios recibidos durante su primera y segunda consulta pública y tiene por objetivo establecer los criterios a los que estarán sujetos los seguros paramétricos que comercializan las compañías de seguros.
¿Cómo inicia el dólar la semana? Mientras se regulan las expectativas de flexibilización monetaria, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 964,11 lo que implica un alza de $ 5,15 respecto al cierre del viernes. En tanto, el contrato Comex de cobre avanzaba nuevamente, esta vez 0,7% para cotizar a US$ 4,56 por libra.
Puma en venta? Familia Pinault, dueña de 29%, sondea compradores para la golpeada marca alemana
Musk demanda a Apple y OpenAI acusándolas de impedir la competencia en el mercado de la IA
Dueña de Dr Pepper acuerda comprar gigante europeo del café por 16 mil millones de euros para lanzar un desafío al campeón defensor, Nestlé
Tras "acertado" discurso de Powell en Jackson Hole, el gobierno de Trump definirá en los próximos meses a su sucesor en la Fed
Otra alerta del mercado laboral: advierten sobre problemas en empresas para completar vacantes
El gerente general de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción analizó los débiles indicadores referidos al trabajo y apuntó a la necesidad de mirar la brecha formativa de los jóvenes para revertir las cifras de desempleo.
