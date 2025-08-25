Conflicto por torres en Estación Central. Una inédita y millonaria disputa se abrió luego que una comunidad de copropietarios de un complejo habitacional en la comuna de Estación Central, acusaran una serie de defectos en los inmuebles. Pero, la inmobiliaria y la constructora a cargo, apuntaron a un mal uso de los habitantes. La demanda de indemnización de perjuicios es en contra de la inmobiliaria Toro Mazotte y la Constructora Sigro.

CMF emite normativa que regula los seguros paramétricos. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la normativa que regula los seguros paramétricos que podrán comercializar las compañías de seguro, en el marco de la Ley Fintech. La propuesta normativa recoge comentarios recibidos durante su primera y segunda consulta pública y tiene por objetivo establecer los criterios a los que estarán sujetos los seguros paramétricos que comercializan las compañías de seguros.

¿Cómo inicia el dólar la semana? Mientras se regulan las expectativas de flexibilización monetaria, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 964,11 lo que implica un alza de $ 5,15 respecto al cierre del viernes. En tanto, el contrato Comex de cobre avanzaba nuevamente, esta vez 0,7% para cotizar a US$ 4,56 por libra.