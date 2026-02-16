Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Hapag-Lloyd compra naviera israelí + Caso Factop: deciden reapertura de investigación + Dólar plano
Hapag-Lloyd compra israelí ZIM Integrated Shipping. El grupo Hapag-Lloyd, donde el grupo Luksic a través de Vapores tiene un 30%, anunció que comprará a su rival israelí ZIM Integrated Shipping Services por US$ 4.200 millones, en una operación que consolidará su posición como una de las mayores compañías navieras del mundo.
Caso Factop: Fiscalía decide reapertura de investigación. Aunque el Ministerio Público presentó su acusación formal contra diez imputados del caso Audio Factop, las diligencias por la causa aún no terminarán. Durante una audiencia de la mañana de este lunes, la Fiscalía anunció que realizará la reapertura de la investigación, acogiendo la solicitud de una serie de pericias solicitadas por las defensas tras ser ingresada la acusación.
Cómo inicia el dólar la semana. Mientras EEUU y China disfrutan de sendos feriados, el dólar se cotiza en los $ 863,96 lo que implica un alza de $ 2,16 respecto al cierre del viernes. Por su parte el cobre cotizaba con una leve caída en niveles de US$ 5,8 por libra.
Caso Factop: Fiscalía decide reapertura de investigación con foco en pericias a factoring, fondos y celular de Daniel Sauer
Durante una audiencia, el Ministerio Público anunció que acogió parcialmente parte de las diligencias solicitadas por las defensas tras la acusación formal presentada a finales de enero.
Los planes de Robomotic, la empresa que diseña y fabrica drones en Chile, para aumentar su portafolio
La firma diseña, desarrolla y fabrica aeronaves no tripuladas y soluciones robóticas para minería, agricultura y aplicaciones en seguridad. Este año busca ampliar la capacidad de sus drones y llegar a nuevas industrias.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud.
