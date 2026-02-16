Hapag-Lloyd compra israelí ZIM Integrated Shipping. El grupo Hapag-Lloyd, donde el grupo Luksic a través de Vapores tiene un 30%, anunció que comprará a su rival israelí ZIM Integrated Shipping Services por US$ 4.200 millones, en una operación que consolidará su posición como una de las mayores compañías navieras del mundo.

Caso Factop: Fiscalía decide reapertura de investigación. Aunque el Ministerio Público presentó su acusación formal contra diez imputados del caso Audio Factop, las diligencias por la causa aún no terminarán. Durante una audiencia de la mañana de este lunes, la Fiscalía anunció que realizará la reapertura de la investigación, acogiendo la solicitud de una serie de pericias solicitadas por las defensas tras ser ingresada la acusación.

Cómo inicia el dólar la semana. Mientras EEUU y China disfrutan de sendos feriados, el dólar se cotiza en los $ 863,96 lo que implica un alza de $ 2,16 respecto al cierre del viernes. Por su parte el cobre cotizaba con una leve caída en niveles de US$ 5,8 por libra.