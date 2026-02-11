Acciona Energía firma contrato con el mayor fabricante de baterías del mundo. Acciona Energía informó este miércoles que firmó un contrato con la china CATL, el mayor fabricante de baterías para sistemas de almacenamiento de energía del mundo, para el suministro de 1 GWh de capacidad que la compañía instalará en el parque fotovoltaico Malgarida (238 MWp), ubicado en el desierto de Atacama.

JPMorgan rebaja acciones de Entel a "subponderar". JPMorgan corrió a degradar su recomendación sobre las acciones de Entel, tras conocerse que el operador de telecomunicaciones se quedó fuera del esperado acuerdo final sobre la venta de Telefónica Chile. El banco de inversión estadounidense redujo su precio objetivo para diciembre de 2026, pasando de $ 5.200 a $ 3.400 por acción, junto con una rebaja de recomendación, desde "neutral" a "subponderar".

Los movimientos del dólar. Ante las cifras laborales de Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 855,21 lo que implica una caída de $ 1,96 respecto al cierre del martes. Los avances del cobre se moderaban a 0,9%, aún en niveles de US$ 6 por libra.