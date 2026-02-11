Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Acciona Energía firma contrato con CATL + JPMorgan rebaja acciones de Entel + Dólar volatil
Acciona Energía firma contrato con el mayor fabricante de baterías del mundo. Acciona Energía informó este miércoles que firmó un contrato con la china CATL, el mayor fabricante de baterías para sistemas de almacenamiento de energía del mundo, para el suministro de 1 GWh de capacidad que la compañía instalará en el parque fotovoltaico Malgarida (238 MWp), ubicado en el desierto de Atacama.
JPMorgan rebaja acciones de Entel a "subponderar". JPMorgan corrió a degradar su recomendación sobre las acciones de Entel, tras conocerse que el operador de telecomunicaciones se quedó fuera del esperado acuerdo final sobre la venta de Telefónica Chile. El banco de inversión estadounidense redujo su precio objetivo para diciembre de 2026, pasando de $ 5.200 a $ 3.400 por acción, junto con una rebaja de recomendación, desde "neutral" a "subponderar".
Los movimientos del dólar. Ante las cifras laborales de Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 855,21 lo que implica una caída de $ 1,96 respecto al cierre del martes. Los avances del cobre se moderaban a 0,9%, aún en niveles de US$ 6 por libra.
- Jorge Alessandri: “La oposición del Frente Amplio y el PC va a ser igual como con Piñera: el desafío es llegar a acuerdos con la DC y el Socialismo Democrático”
- El boom de los viajes de chilenos a Brasil despega para el Carnaval y mantendrá su viento a favor el resto del año
- Dueño de Yemita y Champion Dog toma el control total de firma agrícola Agrosocios y proyecta duplicar negocio en el sur
- Encuesta: 47% pone los salarios como la principal prioridad de bienestar laboral
- Chile lidera implementación de estándares de transparencia tributaria en criptoactivos a nivel regional
- Aduanas moderniza sistemas, suma escáneres y refuerza dotación para operar frontera 24/7
Empresa ganadora de la licitación de BordeRío se suma a trama judicial y defiende legalidad del proceso
El Consorcio Parque Río señaló que no se cumplen los requisitos legales para mantener la suspensión del proceso de licitación; sumado a que la medida genera un impacto significativo en el adjudicatario.
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
