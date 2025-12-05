IPC de noviembre repunta en línea con las expectativas. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,3% en noviembre, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), una cifra que se ubicó justo dentro de las expectativas de los analistas y que marcó un repunte luego que en octubre el indicador sorprendió sin variación mensual. En 12 meses, la inflación a noviembre se mantuvo en 3,4%.

Netflix acuerda la adquisición de Warner Bros. Discovery. Netflix pactó la adquisición de Warner Bros. Discovery por US$ 83.000 millones, en un arreglo que le otorga uno de los estudios más prestigiosos de Hollywood y crea una potencia mundial del entretenimiento. La transacción convertirá a Netflix en la empresa dominante de Hollywood.

El dólar cierra una semana marcada por las elecciones en Chile. Tras datos de precios al consumidor que fueron recibidos como una invitación a la política monetaria flexible en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 920,51 lo que implica un alza de $ 2,33 respecto al cierre del jueves. El cobre retomó su escalada enérgicamente y subía 1,7% hasta US$ 11.640 (US$ 5,28 por libra).