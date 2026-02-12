Firma australiana acuerda adquirir mayoría en proyecto cuprífero Sierra Atacama. Un nuevo accionista se está integrando a la faena cuprífera Sierra Atacama, hasta ahora vinculada al empresario chileno Martín Borda, a través de Minera Salar Blanco. Se trata de la firma listada en Australia Cobre Limited que en su país anunció que esta operación que le permitirá quedarse con el 51% de esta faena en Chile.

Al alza terminó 2025 la actividad de la industria de ingeniería en el país. Un positivo cierre de 2025 protagonizó el Índice de Actividad de la Ingeniería (ICON) que elabora la asociación de las empresas del sector (AIC) al escalar a un valor de 1,33 en el cuarto trimestre del citado año, lo que representó un aumento de 6,1% respecto de julio-septiembre y un crecimiento del 2,2% en comparación con el mismo lapso de 2024.

Incertidumbre del dólar. Mientras el mercado espera atento los datos inflacionarios de EEUU, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 857,80 lo que implica un alza de $ 3,48 respecto al cierre del miércoles. Mientras que los futuros del cobre subían moderadamente a niveles de US$ 6 por libra.