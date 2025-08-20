Ganancias de SQM se desploman en el segundo trimestre por el litio. La minera no metálica SQM, el segundo mayor productor mundial de litio, reportó una caída del 59% en sus ganancias trimestrales debido a la disminución de los precios del litio. La compañía registró una utilidad neta de US$ 88,4 millones en el segundo trimestre.

Minera controlada por Martín Borda no quiere la quiebra. La empresa Sierra Atacama -liderada desde fines del año pasado por Minera Salar Blanco (MSB), del empresario Martín Borda- busca a toda costa evitar la quiebra. La compañía enfrenta un complejo escenario: el año pasado, logró que sus acreedores le aprobaran una reorganización de sus deudas, pero, hace unos días, la interventora acusó a la firma de incumplir el plan.

La incertidumbre del dólar. Previo a que las 14:00 horas se publicaran las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, el dólar se cotizaba en los $ 966,57 lo que implica un alza de $ 3 respecto al cierre del martes.