Se desploman ganancias de SQM + Minera Sierra Atacama busca evitar la quiebra + Dólar al alza
Ganancias de SQM se desploman en el segundo trimestre por el litio. La minera no metálica SQM, el segundo mayor productor mundial de litio, reportó una caída del 59% en sus ganancias trimestrales debido a la disminución de los precios del litio. La compañía registró una utilidad neta de US$ 88,4 millones en el segundo trimestre.
Minera controlada por Martín Borda no quiere la quiebra. La empresa Sierra Atacama -liderada desde fines del año pasado por Minera Salar Blanco (MSB), del empresario Martín Borda- busca a toda costa evitar la quiebra. La compañía enfrenta un complejo escenario: el año pasado, logró que sus acreedores le aprobaran una reorganización de sus deudas, pero, hace unos días, la interventora acusó a la firma de incumplir el plan.
La incertidumbre del dólar. Previo a que las 14:00 horas se publicaran las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, el dólar se cotizaba en los $ 966,57 lo que implica un alza de $ 3 respecto al cierre del martes.
