Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Quiroz adelanta a su Dipres + Congreso despacha a ley el reajuste + Dólar se hunde
Quiroz despeja incertidumbre por futuro Dipres. El designado ministro de Hacienda por el presidente electo José Antonio Kast, Jorge Quiroz, confirmó esta mañana de miércoles que el ingeniero José Pablo Gómez será el próximo director de Presupuestos (Dipres), quien era uno de los candidatos más fuertes para encabezar la repartición, como adelantó Diario Financiero a inicios de este mes.
Congreso despacha a ley el reajuste. El proyecto de reajuste del sector público quedó en condiciones de ser promulgado por el Gobierno, luego que los republicanos se abrieron a retirar más de una decena de votaciones separadas.
Cómo llega el dólar a media semana. Con todos pendientes del discurso de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 876,31 lo que implica una caída de $ 8,90 respecto al cierre del martes. Por su parte, el cobre transado en Londres mantenía un alza de 0,9% hasta los US$ 5,84 por libra.
- Bethia vuelve a vender acciones de Falabella, levanta casi US$ 90 millones y reduce a menos de 5% su participación
- Transbank cierra área de fuerza de venta indirecta: 150 trabajadores subcontratados quedan fuera
- Bci eleva proyecciones de SQM y calcula potencial alcista sobre 10% ante "cambio sustancial" en los fundamentos del litio
- Beneficiarios finales de empresas: ChileCompra detecta millonarios montos y potenciales conflictos de interés tras cruce de datos masivos
- Elisa Cabezón y Gustavo Rosende: los nombres que corren con ventaja para asumir como subsecretarios del Ministerio del Trabajo
- Falabella retoma apertura de tiendas y anuncia tres nuevas ubicaciones en Coyhaique, Linares y Angol
- Puertos de carga USB-C y cámaras de seguridad de alta resolución: así son los vanguardistas trenes que tendrá la futura Línea 7 del Metro
El plan que el sector privado ofreció y tiene listo para reconstruir viviendas tras los incendios y no repetir los errores de Valparaíso en 2024
Marcelo González, director del Bloqus, detalla que esta tecnología de "plataformas de producto", ampliamente usado en industrias como la automotriz, podría generar un ahorro en tiempos de ejecución cercano a 30%.
