Quiroz despeja incertidumbre por futuro Dipres. El designado ministro de Hacienda por el presidente electo José Antonio Kast, Jorge Quiroz, confirmó esta mañana de miércoles que el ingeniero José Pablo Gómez será el próximo director de Presupuestos (Dipres), quien era uno de los candidatos más fuertes para encabezar la repartición, como adelantó Diario Financiero a inicios de este mes.

Congreso despacha a ley el reajuste. El proyecto de reajuste del sector público quedó en condiciones de ser promulgado por el Gobierno, luego que los republicanos se abrieron a retirar más de una decena de votaciones separadas.

Cómo llega el dólar a media semana. Con todos pendientes del discurso de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 876,31 lo que implica una caída de $ 8,90 respecto al cierre del martes. Por su parte, el cobre transado en Londres mantenía un alza de 0,9% hasta los US$ 5,84 por libra.