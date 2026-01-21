Click acá para ir directamente al contenido
Dólar abre con leve caída mientras agentes esperan el discurso de Trump en el foro económico de Davos

El tipo de cambio viene de una volátil sesión este martes, pues superó los $ 890 y de ahí se fue para abajo. Con la caída de hoy, vuelve a los mínimos intradiarios de esa jornada. El dollar index se estabilizaba, tras cerrar su peor sesión desde agosto de 2025.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 21 de enero de 2026 a las 08:39 hrs.

dólar hoy dólar divisas tipo de cambio mercados locales mercados internacionales mercado cambiario peso chileno
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

