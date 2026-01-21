Dólar abre con leve caída mientras agentes esperan el discurso de Trump en el foro económico de Davos

El tipo de cambio viene de una volátil sesión este martes, pues superó los $ 890 y de ahí se fue para abajo. Con la caída de hoy, vuelve a los mínimos intradiarios de esa jornada. El dollar index se estabilizaba, tras cerrar su peor sesión desde agosto de 2025.

El dólar abrió con una leve baja este miércoles, con inversionistas de todo el mundo atentos al discurso que dará Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

La divisa caía $ 2,5 hasta los $ 883,5 en la apertura del mercado cambiario chileno. El tipo de cambio viene de una volátil sesión este martes, pues superó los $ 890 y de ahí se fue para abajo, según los datos de Bloomberg. Con la caída de hoy, vuelve a los mínimos intradiarios de esa jornada.

Los mercados se han visto impactados esta semana por la amenaza arancelaria de Trump contra ocho países europeos que se han opuesto a su iniciativa de anexar Groenlandia. Además, un pánico de acreedores del fisco japonés contagió al resto de los principales mercados de deuda.

El futuro de cobre transado en Londres subía 1,1% a US$ 5,85 por libra, y así revierte las pérdidas del martes, mientras que el oro escalaba 2,3% a nuevos máximos históricos de US$ 4.870 la onza.

El dollar index se estabilizaba, tras cerrar su peor sesión desde agosto de 2025, y los rendimientos del Tesoro caían ligeramente sólo en los tramos cortos, por lo que sigue vigente el fuerte empinamiento de la víspera en la curva de rendimientos.

"A medida que avance el día, esperamos que la atención se centre en el discurso del presidente Trump en Davos, donde cualquier distensión en la retórica comercial podría impulsar un repunte de los activos estadounidenses", publicó Monex en su reporte diario de divisas.

"Sin embargo, no creemos que esto sea probable, dadas las tendencias anteriores del presidente. Esto nos lleva a pensar que los riesgos favorecen una mayor debilidad del dólar global a corto plazo, y que probablemente siga siendo sensible a la evolución de los bonos japoneses y la confianza general", completó.