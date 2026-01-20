Dólar abre plano en medio de tensión global por Groenlandia que sacude a los mercados en desmedro de la divisa

El dollar index se hundía 1% a medida que otras "monedas duras" y los metales preciosos siguen fortaleciendo su estatus de refugio alternativo. Por su parte, las tasas más largas de EEUU se disparaban casi 10 puntos, tras el precedente japonés imposible de ignorar. El precio del cobre bajaba 0,7% en Londres.

El dólar abrió este martes en standby, después de que Estados Unidos volviera de su fin de semana largo a un entorno de inversiones más caótico, por el deterioro de las relaciones con Europa y riesgos fiscales que emanan de Japón.

La divisa cotizaba sin variación a $ 889,6 en los primeros negocios, después de cerrar este lunes con una leve alza a cerca de $ 890 en las pantallas de Bloomberg, tras las amenazas de Donald Trump que prometen aranceles de hasta 25% contra ocho países europeos, en caso de no alcanzar un acuerdo para anexar Groenlandia.

Trump aseguró que se reunirá con "varias partes" para seguir con el tema en el Foro Económico Mundial de Davos. También abrió otro flanco al amenazar con tarifas de 200% sobre vinos y champagne franceses, por la negativa de Emmanuel Macron a incorporarse al grupo propuesto por la Casa Blanca para resolver el conflicto en Gaza.

El dollar index se hundía 1% a 98,4 puntos, a medida que "monedas duras" como el franco suizo (1%) y el euro (0,7%) siguen fortaleciendo su estatus de refugio alternativo. El oro (1,2%) y la plata (1,1%) batían nuevos récords por la misma razón. Por otro lado, el cobre bajaba 0,7% en Londres.

"El dólar no está sirviendo como refugio seguro en la disputa por Groenlandia, tal vez porque la agresividad de Trump en este asunto se considera que agrava la preocupación por la exposición de las carteras extranjeras a los activos estadounidenses. Los inversionistas europeos tienen billones (millones de millones) de dólares en bonos del Tesoro y acciones estadounidenses", escribió el head global de Estrategia Macro en Saxo Bank, John Hardy.

Los bonos del Tesoro, que tuvieron un receso este lunes por el feriado de Martin Luther KIng Jr., enfrentaban una fuerte presión vendedora en los tramos más largos de endeudamiento. La tasa a 10 años subía 7 puntos base (pb), y la tasa a 30 años aumentaba 9,5 pb.

No es sólo el deterioro de las relaciones con Europa lo que complica a los treasuries, también la crisis del mercado de bonos japonés, donde la tasa a 30 años se disparó 26,6 pb a un nuevo récord. Esto, por las elecciones anticipadas que la primera ministra Sanae Takaichi convocó para el 8 de febrero, con promesas de reducir el impuesto sobre las ventas de alimentos.

"Este movimiento en el mercado de bonos del Gobierno japonés está alcanzando niveles de gravedad similares a los de la exprimera ministra británica, Liz Truss, ya que el lento colapso de los bonos del Gobierno japonés y del yen corre ahora el riesgo de convertirse en una avalancha", advirtió Hardy.

Volviendo a Chile, esta mañana se supo que los agentes extranjeros moderaron su posición neta contra el peso chileno en el mercado derivado, cerrando la semana pasada en niveles de US$ 9 mil millones, después de acercarse a US$ 10 mil millones en la sesión del jueves.