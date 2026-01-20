Dólar abre plano en medio de tensión global por Groenlandia que sacude a los mercados en desmedro de la divisa
El dollar index se hundía 1% a medida que otras "monedas duras" y los metales preciosos siguen fortaleciendo su estatus de refugio alternativo. Por su parte, las tasas más largas de EEUU se disparaban casi 10 puntos, tras el precedente japonés imposible de ignorar. El precio del cobre bajaba 0,7% en Londres.
Noticias destacadas
El dólar abrió este martes en standby, después de que Estados Unidos volviera de su fin de semana largo a un entorno de inversiones más caótico, por el deterioro de las relaciones con Europa y riesgos fiscales que emanan de Japón.
La divisa cotizaba sin variación a $ 889,6 en los primeros negocios, después de cerrar este lunes con una leve alza a cerca de $ 890 en las pantallas de Bloomberg, tras las amenazas de Donald Trump que prometen aranceles de hasta 25% contra ocho países europeos, en caso de no alcanzar un acuerdo para anexar Groenlandia.
Trump aseguró que se reunirá con "varias partes" para seguir con el tema en el Foro Económico Mundial de Davos. También abrió otro flanco al amenazar con tarifas de 200% sobre vinos y champagne franceses, por la negativa de Emmanuel Macron a incorporarse al grupo propuesto por la Casa Blanca para resolver el conflicto en Gaza.
El dollar index se hundía 1% a 98,4 puntos, a medida que "monedas duras" como el franco suizo (1%) y el euro (0,7%) siguen fortaleciendo su estatus de refugio alternativo. El oro (1,2%) y la plata (1,1%) batían nuevos récords por la misma razón. Por otro lado, el cobre bajaba 0,7% en Londres.
"El dólar no está sirviendo como refugio seguro en la disputa por Groenlandia, tal vez porque la agresividad de Trump en este asunto se considera que agrava la preocupación por la exposición de las carteras extranjeras a los activos estadounidenses. Los inversionistas europeos tienen billones (millones de millones) de dólares en bonos del Tesoro y acciones estadounidenses", escribió el head global de Estrategia Macro en Saxo Bank, John Hardy.
Los bonos del Tesoro, que tuvieron un receso este lunes por el feriado de Martin Luther KIng Jr., enfrentaban una fuerte presión vendedora en los tramos más largos de endeudamiento. La tasa a 10 años subía 7 puntos base (pb), y la tasa a 30 años aumentaba 9,5 pb.
No es sólo el deterioro de las relaciones con Europa lo que complica a los treasuries, también la crisis del mercado de bonos japonés, donde la tasa a 30 años se disparó 26,6 pb a un nuevo récord. Esto, por las elecciones anticipadas que la primera ministra Sanae Takaichi convocó para el 8 de febrero, con promesas de reducir el impuesto sobre las ventas de alimentos.
"Este movimiento en el mercado de bonos del Gobierno japonés está alcanzando niveles de gravedad similares a los de la exprimera ministra británica, Liz Truss, ya que el lento colapso de los bonos del Gobierno japonés y del yen corre ahora el riesgo de convertirse en una avalancha", advirtió Hardy.
Volviendo a Chile, esta mañana se supo que los agentes extranjeros moderaron su posición neta contra el peso chileno en el mercado derivado, cerrando la semana pasada en niveles de US$ 9 mil millones, después de acercarse a US$ 10 mil millones en la sesión del jueves.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Suprema cierra juicio entre Mosa y Jano por mall en Valdivia, y rechaza indemnización por $ 26 mil millones por retraso en construcción
La disputa que se inició en 2014 entre los primos empresarios inmobiliarios está llegando a su fin. La Suprema dijo que, aunque sí hubo competencia desleal, no se le puede imputar todo a la firma de Jano.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete