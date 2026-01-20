Trump asegura que se reunirá con “varias partes” sobre Groenlandia en Davos tras una "muy positiva" conversación con el jefe de la OTAN

Dinamarca envió el lunes una "contribución sustancial" de soldados al territorio autónomo en el ártico -en la mira del presidente de EEUU-, que se suma a los más de 200 efectivos que ya se encuentran allí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber acordado una reunión con “varias partes” sobre Groenlandia durante su participación el miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, tras mantener una “muy positiva” conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El martes, en su plataforma Truth Social, Trump escribió: “Tuve una muy positiva conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia”. Añadió que había “acordado una reunión con las diversas partes en Davos, Suiza”.

“Como les expresé a todos, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás”, escribió.

Mientras, Dinamarca envió el lunes una "contribución sustancial" de soldados y el jefe de su ejército al territorio autónomo, que se suma a los más de 200 efectivos que ya se encuentran allí.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Las acciones europeas y los futuros de Wall Street cayeron por segundo día consecutivo, mientras que el dólar y los bonos del Tesoro estadounidense también cayeron, ya que los inversionistas siguieron evitando los activos estadounidenses.

Los comentarios de Trump se producen en medio de la creciente tensión entre Europa y Washington por las amenazas del presidente estadounidense de apoderarse de la isla ártica.

El martes, Trump publicó lo que parecía ser una imagen generada por inteligencia artificial de él mismo, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio en Groenlandia con una bandera estadounidense y un cartel que decía: "Territorio estadounidense EST 2026".

La amenaza del presidente estadounidense de imponer aranceles del 10% a los estados europeos ha despertado el temor de una guerra comercial con la región, sumiendo la relación transatlántica en una crisis.

Bessent llama a un "relax"

"El cambio radical que atravesamos hoy es una oportunidad, de hecho, una necesidad, para construir una nueva forma de independencia europea", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Davos el martes.

Pero, también hablando en el Foro Económico Mundial, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instó a los socios comerciales de Estados Unidos a "respirar profundamente y dejar que las cosas se desarrollen", y agregó que "lo peor que pueden hacer los países es escalar contra Estados Unidos".

Subrayó el apoyo de Estados Unidos a la OTAN, afirmando que "por supuesto que Europa es un aliado".

Estos comentarios marcaron un cambio de tono respecto a Bessent, quien el lunes ridiculizó la posible respuesta europea, que, según él, probablemente adoptaría la forma del "temido grupo de trabajo europeo" en lugar de una acción rápida.

En una avalancha de publicaciones en redes sociales el martes, Trump atacó los planes del Reino Unido de "ceder la isla de Diego García", citando el acuerdo firmado por el primer ministro Keir Starmer en mayo para ceder la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio como "otra de una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida".

Trump también publicó capturas de pantalla de mensajes de texto aparentemente de Rutte, elogiándolo por su "increíble" logro en Siria y afirmando que estaba "comprometido a encontrar una solución para Groenlandia".

El presidente estadounidense publicó mensajes adicionales de Emmanuel Macron, en los que el presidente francés decía: "No entiendo qué están haciendo con Groenlandia". Macron también sugirió convocar una reunión del G7 en Davos, a la que invitaría a Ucrania, Dinamarca, Siria y Rusia.