Trump asegura que se reunirá con “varias partes” sobre Groenlandia en Davos tras una "muy positiva" conversación con el jefe de la OTAN

Dinamarca envió el lunes una "contribución sustancial" de soldados al territorio autónomo en el ártico -en la mira del presidente de EEUU-, que se suma a los más de 200 efectivos que ya se encuentran allí.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 20 de enero de 2026 a las 07:45 hrs.

<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

