IPSA abre a la baja mientras acciones y bonos sufren fuertes pérdidas en todos los principales mercados

El índice local caía 0,3%, mientras los futuros del S&P 500 retrocedían 1,5% y el Euro Stoxx 50 perdía 1,3%. Al cierre de las bolsas asiáticas, destacó la caída dde 1,1% del Nikkei y la subida de casi 30 puntos que tuvieron las tasas largas de Japón, y que afectaron a todos los mercados de deuda.

Los mercados entraban este martes decididamente en modo risk off, pues sigue la arremetida de Donald Trump para quedarse con Groenlandia, mientras Japón enfrenta un pánico de acreedores ante nuevos planes de recorte tributario.

El S&P IPSA chileno bajaba 0,3% hasta los 11.115,21 puntos, presionado por acciones como Cencosud (-1,1%) y Falabella (-0,7%), después de que este lunes logró capear en gran medida las ventas de las bolsas globales.

Los futuros del Nasdaq 100 caían 1,8%, los del S&P 500 1,5% y los del Dow Jones 1,3% en el mercado derivado, previo a que la Bolsa de Nueva York vuelva más adelante esta mañana a sus operaciones habituales, después de un fin de semana largo en Estados Unidos.

Las tasas largas del país se disparaban casi 10 puntos base (pb), el dólar se depreciaba con fuerza en relación con las monedas europeas (no era el caso del peso chileno) y los metales preciosos batían nuevos récords.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 perdía 1,3% y el FTSE 100 de Londres bajaba 1%, con alzas de rendimientos a largo plazo especialmente en Reino Unido.

"Las repercusiones del tema Groenlandia se han hecho sentir especialmente en Europa, donde las amenazas arancelarias a ocho países reavivaron tanto los temores inflacionarios como la posibilidad de represalias económicas, generando dificultades para los principales índices de todo el continente", repasó el head de mercados en Interactive Investor, Richard Hunter.

Al cierre de las bolsas asiáticas, destacó la caída del Nikkei (-1,1%) y la subida de casi 30 pb que tuvieron las tasas largas de Japón (y que afectaron a todos los mercados de deuda). En China, el hongkonés Hang Seng y el CSI 300 continental bajaron 0,3%.

"El Nikkei se vio presionado junto con un repunte de los rendimientos que acompañó a la moderada demanda en la última subasta de deuda. La posibilidad de que el nuevo régimen aplique una política fiscal más flexible también podría implicar una serie de medidas de gasto, lo que supondría una presión adicional para las finanzas públicas en un momento en que las tasas más altos y los aranceles suponen un lastre para la economía", explicó Hunter.