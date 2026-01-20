Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

IPSA abre a la baja mientras acciones y bonos sufren fuertes pérdidas en todos los principales mercados

El índice local caía 0,3%, mientras los futuros del S&P 500 retrocedían 1,5% y el Euro Stoxx 50 perdía 1,3%. Al cierre de las bolsas asiáticas, destacó la caída dde 1,1% del Nikkei y la subida de casi 30 puntos que tuvieron las tasas largas de Japón, y que afectaron a todos los mercados de deuda.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 20 de enero de 2026 a las 09:53 hrs.

IPSA Wall Street mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales mercado bursatil Bolsa chilena Benjamín Pescio
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Como en los tiempos del primer "dólar a luca": extranjeros firman casi US$ 10 mil millones contra el peso chileno en derivados financieros
2
Regiones

Minera Aclara sale a rechazar rumores que vinculan al proyecto con origen de incendios forestales en Penco
3
Economía y Política

Briones reaparece en la “Moneda Chica” y entrega a Quiroz paquete de cambios para destrabar la permisología
4
Mercados

Sernac oficia a Banco Santander tras lanzamiento de programa de beneficios "Rewards"
5
Empresas

Suprema cierra juicio entre Mosa y Jano por mall en Valdivia, y rechaza indemnización por $ 26 mil millones por retraso en construcción
6
Empresas

El nombre que faltaba: exejecutivo de BHP y actual CEO de Los Andes Copper asumiría en el Ministerio de Minería
7
Economía y Política

Se intensifican daños por incendios y Contraloría advierte que emergencia pone en riesgo financiamiento del reajuste
8
Economía y Política

Quién es quién en los ministerios económicos del Gobierno entrante y cuáles serán sus principales desafíos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete