Chile no está en la lista pero sí Argentina y Brasil: Trump invita a decenas de líderes mundiales a la Junta de Paz para Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se encuentra en el listado de la propuesta de Trump para la paz en Gaza. (Foto: Reuters)

Trump quiere que la ceremonia de firma se realice en Davos el jueves, pese a los llamados de algunos de los invitados para reescribir los términos del panel. Pocos países han confirmado que se unirán y Francia declinó la invitación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a decenas de líderes mundiales a unirse a la “Junta de Paz para Gaza”, con la esperanza de avanzar en su plan de 20 puntos para garantizar una paz duradera y la reconstrucción del enclave palestino.



Trump quiere que la ceremonia de firma se realice en Davos el jueves, pese a los llamados de algunos de los invitados para reescribir los términos del panel. Pocos países han confirmado que se unirán y Francia declinó la invitación.





La siguiente lista de invitaciones se basa en personas familiarizadas con el tema y publicaciones en redes sociales. No todos los países han confirmado la recepción y la lista no es exhaustiva.





Incluye Albania, Argentina, Australia, Austria, Bahréin, Belarús, Brasil, Canadá, China, Chipre, Egipto, Comisión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajistán, Marruecos, Países Bajos y Nueva Zelanda.





Se agregan Noruega, Omán, Pakistán, Paraguay, Polonia, Portugal, Catar, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam.