IPSA abre al alza sobre 11.200 puntos previo a discurso de Trump que tiene en vilo a los mercados globales
Gracias a la subasta de cierre de este martes, que es más intensiva en operaciones de institucionales extranjeros, la bolsa chilena logró capear una mala jornada para los mercados internacionales, en un contexto en el que han proliferado las recomendaciones de inversión en América Latina.
La Bolsa de Santiago está nuevamente sacando a relucir este miércoles una posición de resiliencia, con todas las miradas puestas en el inminente discurso de Donald Trump frente a las élites políticas y empresariales reunidas en Suiza.
El S&P IPSA subía 0,7% hasta los 11.233,03 puntos media hora después de los primeros negocios, encabezado por las acciones de Salfacorp (4,7%), SQM-B (2,8%) y Parque Arauco (2,3%).
El avance de esta mañana viene después de que el Presidente electo José Antonio Kast anunciara su gabinete de ministros, con nombres que en gran medida ya habían sido adelantado por los medios.
"La composición del gabinete sin duda será bien recibida por los inversionistas locales y extranjeros, pero en las próximas semanas, el desempeño del mercado bursátil local estará vinculado principalmente a las noticias del frente externo", señaló Credicorp Capital a través de un informe a sus clientes.
En el mundo de los derivados, los futuros del Nasdaq 100 bajaban 0,2%, los del Dow Jones caían 0,1% y los del S&P 500 se estabilizaban. Wall Street viene de su peor sesión en tres meses, ya que las relaciones entre Estados Unidos y Europa se han deteriorado a niveles insólitos mientras Trump insiste en hacerse con Groenlandia.
El mandatario hablará a las 10:30 (horas de Chile) en el Foro Económico Mundial de Davos. Todo indica que podrá ajustarse al horario, tras las dudas que surgieron por un retraso en el vuelo a Suiza.
"Se espera que Trump incida especialmente en las controversias en materia de política exterior. Entre los temas clave se incluirán su intento de adquirir Groenlandia, las tensiones resultantes con los aliados europeos, las amenazas de nuevos aranceles y una ampliación del debate sobre los intereses estratégicos de EEUU y la seguridad global", apuntó XTB en su portal de mercados.
Cruzando el Atlántico, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,8% y el FTSE 100 de Londres retrocedía 0,2%. Al cierre de las plazas asiáticas, el japonés Nikkei cayó 0,4%, el hongkonés Hang Seng subió 0,4% y el CSI 300 de China continental no tuvo cambios relevantes. Las tasas largas de Japón, aflojaron cerca de 15 puntos base, una porción de lo que subieron en la jornada anterior.
