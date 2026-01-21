Click acá para ir directamente al contenido
IPSA abre al alza sobre 11.200 puntos previo a discurso de Trump que tiene en vilo a los mercados globales

Gracias a la subasta de cierre de este martes, que es más intensiva en operaciones de institucionales extranjeros, la bolsa chilena logró capear una mala jornada para los mercados internacionales, en un contexto en el que han proliferado las recomendaciones de inversión en América Latina.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 21 de enero de 2026 a las 09:59 hrs.

