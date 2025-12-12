Coeva aprueba proyecto de amoníaco verde a escala industrial. Por unanimidad, con 11 votos a favor, este viernes la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó el proyecto Volta de la compañía MAE, iniciativa que involucra US$ 2.500 millones y que con esta luz verde se convertiría en los próximos días en el primer proyecto de amoníaco verde a escala industrial en obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Sonríe el turismo de la mano del fin de año. El turismo nacional protagoniza un diciembre más dinámico que el del año pasado. De cara a Navidad y Año Nuevo, la Federación de Turismo de Chile (Fedetur) proyectó que durante este mes se terminen de realizar entre 6.675.000 y 7.150.000 viajes dentro del país, lo que implica un alza de 7,7% frente a los 6,2 millones de desplazamientos registrados en este mismo período de 2024.

El dólar cierra una semana intensa. Previo al balotaje del domingo, en días marcados por la reunión de la Reserva Federal (Fed), el dólar se cotiza a esta hora en los $ 910,81lo que implica un retroceso de $ 3,57 respecto al cierre del jueves. El futuro del cobre a tres meses, en tanto, avanzaba 0,2% a US$ 11.900 por tonelada (US$ 5,34 por libra) en la Bolsa de Metales de Londres.