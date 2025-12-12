Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Coeva aprueba proyecto de amoníaco verde a escala industrial. Por unanimidad, con 11 votos a favor, este viernes la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó el proyecto Volta de la compañía MAE, iniciativa que involucra US$ 2.500 millones y que con esta luz verde se convertiría en los próximos días en el primer proyecto de amoníaco verde a escala industrial en obtener su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Sonríe el turismo de la mano del fin de año. El turismo nacional protagoniza un diciembre más dinámico que el del año pasado. De cara a Navidad y Año Nuevo, la Federación de Turismo de Chile (Fedetur) proyectó que durante este mes se terminen de realizar entre 6.675.000 y 7.150.000 viajes dentro del país, lo que implica un alza de 7,7% frente a los 6,2 millones de desplazamientos registrados en este mismo período de 2024.
El dólar cierra una semana intensa. Previo al balotaje del domingo, en días marcados por la reunión de la Reserva Federal (Fed), el dólar se cotiza a esta hora en los $ 910,81lo que implica un retroceso de $ 3,57 respecto al cierre del jueves. El futuro del cobre a tres meses, en tanto, avanzaba 0,2% a US$ 11.900 por tonelada (US$ 5,34 por libra) en la Bolsa de Metales de Londres.
- El peso del subsidio a la tasa, el papel de los jóvenes y las comunas más apetecidas: las tendencias del negocio hipotecario que marcaron 2025
- Elecmetal acuerda la venta de su participación en el joint venture ESEL en Chile
- Firma canadiense renuncia a todos sus derechos de agua para viabilizar autorización ambiental de su proyecto de tierras raras en Penco
- Startup revaloriza desechos industriales de Colbún para restauración del primer estadio sostenible del país
- Tras el tropiezo de Oracle, mercado ajusta expectativas en acciones tecnológicas para 2026
- Litio, puertos y fiscalía: los encuentros claves del embajador de EEUU en Antofagasta
- IPSA supera históricos 10.400 puntos cerca del mediodía en última operación antes del balotaje del domingo
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Consorcio español Electro Cointer presenta oferta técnica para obras de modernización del eje Concepción-Penco
Fue el único proponente para el proyecto de UF 4,4 millones que busca crear corredores de transporte público de alta eficiencia en la Ruta 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano. La apertura de la oferta económica será en enero.
Bancada de diputados para el fomento de las startups entrega propuestas de políticas públicas a comandos de Jara y Kast
El documento estructurado en seis ejes temáticos es el resultado del Startup Day 2025, evento organizado por la bancada y que reunió en el Congreso en Valparaíso a más de 50 startups, gremios, inversionistas, académicos y actores del sector tecnológico.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
