Lo que debes saber a esta hora de la tarde
PIB de Chile supera expectativas + Puerto Coronel activa millonaria demanda + Leve alza del dólar
Noticias destacadas
PIB de Chile en el segundo trimestre supera las expectativas del mercado. El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile creció un 3,1% en el segundo trimestre comparado con el mismo período del año pasado, informó el lunes el Banco Central, en una variación que se ubicó sobre las expectativas de los analistas.
Puerto Coronel activa millonaria demanda de indemnización de perjuicios. La Compañía Puerto de Coronel activó una millonaria demanda de indemnización de perjuicios en contra del expresidente del directorio Eduardo Hartwig, el otrora gerente general Javier Anwandter y el exgerente de Administración y Finanzas Daniel Chamorro, junto con antiguos proveedores de la compañía: Víctor Olivares, Transolv, Hernán Romero, Caryher y Delsava.
¿Cómo inicia el dólar la semana? De vuelta de un fin de semana largo en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los 965,28 lo que implica un alza de $ 1,43 respecto al cierre del jueves. Mientras que el cobre Comex bajaba 0,5%, después de subir 0,3% en el último día de la semana anterior.
- Empresas Copec advierte impacto de aranceles en su negocio: "los compradores adoptaran una actitud comercial más cauta"
- Centros de eventos advierten una crítica situación en el sector por el aumento de las contribuciones de bienes raíces
- Claves del Congreso: proyecto que elimina la UF en algunos casos específicos sigue adelante
- Marcel celebra PIB por sobre lo esperado y anticipa revisión al alza para 2025: “Se ha ido consolidando un ritmo de crecimiento superior al que muchos estimaban”
- Operadores financieros estiman para octubre una segunda y última baja de tasas en lo que queda de 2025
- Aumenta déficit de la cuenta corriente y deuda externa sigue en récord
