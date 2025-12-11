Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Mayor nivel de inversión minera en diez años + Carga tributaria bajo promedio OCDE + Fuerte caída del dólar
Noticias destacadas
Inversiones en proyectos mineros en Chile llegan a su mayor nivel en más de una década. Esta cifra representa un incremento de 25,7% —equivalente a US$ 21.369 millones— respecto del catastro anterior. El 81% son iniciativas brownfield, es decir, donde ya existe actividad minera, y los nuevos representan el 19% del portafolio.
Carga tributaria de Chile sigue por lejos bajo de la OCDE. En el reciente reporte Revenue Statistics 2025, la OCDE dio cuenta de que Chile continúa en la parte baja de los países del bloque al medir la proporción del PIB que representa su recaudación de impuestos, la que el año pasado ascendió a 20,5%. Esto implica una reducción de una décima en comparación con el ejercicio 2023 y se aleja de la media del bloque, de 34,1% del Producto.
Las sorpresas del dólar. Recién incorporando las últimas señales de la Reserva Federal (Fed), el dólar se cotiza a esta hora en los $ 914,44 lo que implica una caída de $ 8,91 respecto al cierre del miércoles. Mientras, el futuro de cobre escalaba 1,9% a un récord de US$ 5,34 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
- The Economist: ¿Cómo gobernará José Antonio Kast, el probable próximo Presidente de Chile?
- El precio del cobre marca un nuevo máximo histórico en Londres tras la esperada baja de tasas de interés de la Fed
- Gremio del hidrógeno verde pide certeza jurídica tras defensa de Kast a los observatorios astronómicos ante proyecto INNA
- Constructora Armas pide modificar su reorganización judicial: “La evolución económica y sectorial en 2024 y 2025 ha sido menos favorable de lo previsto”
- Eduardo Durán (RN) y el futuro de las 40 Horas: “Estamos disponibles para que en el gobierno del presidente Kast se pueda revisar con espíritu positivo”
- IPSA sube con fuerza y se acerca a 10.300 puntos al inicio de la tarde en sesión marcada por último recorte de la Fed
- Presidente de la ACTI: “En los últimos tres años hemos visto una ansiedad legislativa que ha sido restrictiva y ha frenado el crecimiento”
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Constructora Armas pide modificar su reorganización judicial: “La evolución económica y sectorial en 2024 y 2025 ha sido menos favorable de lo previsto”
Dijo que el encarecimiento del crédito hipotecario, la reducción en la capacidad de endeudamiento de las familias y la mayor exigencia de pie y antecedentes por parte de los bancos han limitado la materialización de promesas de compraventa en escrituras.
Bancada de diputados para el fomento de las startups entrega propuestas de políticas públicas a comandos de Jara y Kast
El documento estructurado en seis ejes temáticos es el resultado del Startup Day 2025, evento organizado por la bancada y que reunió en el Congreso en Valparaíso a más de 50 startups, gremios, inversionistas, académicos y actores del sector tecnológico.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
