Inversiones en proyectos mineros en Chile llegan a su mayor nivel en más de una década. Esta cifra representa un incremento de 25,7% —equivalente a US$ 21.369 millones— respecto del catastro anterior. El 81% son iniciativas brownfield, es decir, donde ya existe actividad minera, y los nuevos representan el 19% del portafolio.

Carga tributaria de Chile sigue por lejos bajo de la OCDE. En el reciente reporte Revenue Statistics 2025, la OCDE dio cuenta de que Chile continúa en la parte baja de los países del bloque al medir la proporción del PIB que representa su recaudación de impuestos, la que el año pasado ascendió a 20,5%. Esto implica una reducción de una décima en comparación con el ejercicio 2023 y se aleja de la media del bloque, de 34,1% del Producto.

Las sorpresas del dólar. Recién incorporando las últimas señales de la Reserva Federal (Fed), el dólar se cotiza a esta hora en los $ 914,44 lo que implica una caída de $ 8,91 respecto al cierre del miércoles. Mientras, el futuro de cobre escalaba 1,9% a un récord de US$ 5,34 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.